Michał Probierz wziął pod obserwację Jakuba Stolarczyka z Leicester City, o czym donosi "Sport.pl". Być może wkrótce bramkarz z Premier League trafi do kadry.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Jakub Stolarczyk na radarze Michała Probierza

Reprezentacja Polski do gry w 2025 roku wróci w marcu. To właśnie wówczas rozpoczniemy eliminacje do Mistrzostw Świata w 2026 roku. Naszym pierwszym rywalem będzie reprezentacja Litwy, zaś później zmierzymy się z Maltą. W następnych miesiącach naszymi rywalami będzie Finlandia, a także zwycięzca pary Hiszpania – Holandia.

Poza tym także w tym roku rozegramy przynajmniej dwa mecze towarzyskie. W czerwcu planowane jest towarzyskie starcie z Mołdawią, zaś w październiku najprawdopodobniej zmierzymy się z Nową Zelandią. Wiadomo więc, że rok ten będzie bardzo intensywny dla Biało-Czerwonych. A okazuje się, że ciekawie może być także wśród powołanych na mecze eliminacyjne.

WIDEO: Brazylijczyk chce grać w reprezentacji Polski

Według informacji przekazanych przez portal “Sport.pl”, Jakub Stolarczyk, bramkarz Leicester City znalazł się pod obserwacją Michała Probierza. Selekcjoner ma przyglądać się grze i postępom gracza z Premier League. W tym sezonie 24-latek rozegrał dla Lisów w sumie osiem spotkań, z czego sześć w najwyższej lidze angielskiej. Poza tym ma na koncie jeden mecz w młodzieżowej kadrze Polski do lat 21.

