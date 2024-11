Probierz chwali Szkotów. Wskazał na kluczowy element w ich grze

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz o Szkocji: Bardzo dobry zespół, jeśli chodzi o kolektyw

Już w poniedziałek reprezentacja Polski rozegra swoje ostatnio spotkanie podczas listopadowego zgrupowania. „Biało-Czerwoni” tego dnia zmierzą się na Stadionie Narodowym ze Szkocją. Nadchodzący mecz będzie niezwykle ważny w kontekście utrzymania w dywizji A rozgrywek. To właśnie między tymi zespołami stoczy się rywalizacja o trzecie miejsce, które gwarantuje pozostanie w elicie.

W niedzielę tymczasem odbyła się przedmeczowa konferencja prasowa, w której wziął udział m.in. Michał Probierz. Selekcjoner reprezentacji Polski został zapytany przez szkockiego dziennikarza o styl gry poniedziałkowego rywala. Trener w samych superlatywach wypowiedział się o zespole prowadzonym przez Steve’a Clarke’a.

– Bardzo dobry zespół, jeśli chodzi o kolektyw. Jest to kluczowe. Mają 2/3 indywidualności i na tym bazują. Zdajemy sobie sprawę, że mają też dobre stałe fragmenty gry. My potrafimy grać w piłkę. Pokazaliśmy to nie raz. Pokazywaliśmy to przeciwko wielu zespołom. Jutro zagramy, żeby wygrać to spotkanie – powiedział Michał Probierz

Na początku września doszło do starcia między reprezentacją Polski a Szkocją w Lidze Narodów. „Biało-Czerwoni” mogą dobrze wspominać ten mecz. Udało im się bowiem wywieźć komplet punktów z terenu rywala (3:2).

