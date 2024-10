Michał Probierz zabrał głos na konferencji prasowej przed meczem Polska - Portugalia. - Chcemy przystępować do wszystkich spotkań z zamiarem odniesienia zwycięstwa - zapewnił selekcjoner.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz zabrał głos przed spotkaniem z Portugalią

Reprezentacja Polski już 12 października spotka się z Portugalią na PGE Narodowym w ramach 3. kolejki Ligi Narodów. Biało-czerwoni w grupie zajmują 3. miejsce w Dywizji A z dorobkiem trzech punktów. We wrześniu zespół Michała Probierza pokonał Szkocję (3:2) w Glasgow i uległ Chorwacji (0:1) w Osijeku.

Na początku spotkania z dziennikarzami selekcjoner potwierdził, że Sebastian Szymański trenował w czwartek indywidualnie. Decyzja dotycząca jego występu w meczu z Portugalią zostanie podjęta jutro. – Ostatnio mamy mecze z topowymi drużynami. Wiemy, gdzie mamy mankamenty, które poprawiamy. Sytuacja z zawodnikami, którzy grają regularnie w klubach trochę się poprawiła od ostatniego zgrupowania – stwierdził.

– Musimy pamiętać, aby dobrze zarządzać siłami zawodników. Chcemy przeciwstawić się Portugalii. Uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani. Po Euro mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o grę z dobrymi rywalami. Właściwie każdy błąd kosztuje bramkę. Chcemy przystępować do wszystkich spotkań z zamiarem odniesienia zwycięstwa – dodał.

– Na pewno Portugalia ma wiele indywidualności, którzy są kształtowani od młodzieżowych grup. Potrafią grać piłką i mogą odmienić losy spotkań. W ich drużynie jest wielu zawodników pokroju Roberta Lewandowskiego, który jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie – podkreślił.

Na zgrupowaniu pojawił się debiutant Maximilian Oyedele z Legii Warszawa. – Jego obserwowałem już w młodzieżówce. Wrócił do Polski. To sygnał dla wielu piłkarzy, którzy grają za granic. Czasami warto przyjechać do Polski, żeby zagrać kilka sezonów i wyjechać jako pełnoprawny zawodnik – zaznaczył.