Sensacyjne doniesienia ws. Lewandowskiego. Mógł zakończyć karierę, zaważył jeden mecz

Według "Przeglądu Sportowego i Onetu" listopadowy mecz z Czechami mógł być ostatnim Roberta Lewandowskiego w kadrze. Wszystko potoczyłoby się w ten sposób, gdyby nie trzy punkty we wrześniowych spotkaniach z Albanią i Wyspami Owczymi.

“Przegląd Sportowy Onet” donosi, że listopadowy mecz z Czechami mógł być ostatnim Roberta Lewandowskiego w kadrze

Dziennikarze przekazali, że brak wygranej w meczu z Wyspami Owczymi prawdopodobnie doprowadziłby do takiej decyzji kapitana kadry

“Robert Lewandowski jest już zmęczony kadrą”

Lewandowski coraz bliżej ważnej decyzji?

W ostatnim czasie pojawiło się w przestrzeni publicznej sporo pomysłów, aby na moment odsunąć Roberta Lewandowskiego od kadry. Wszystko po to, aby kapitan drużyny narodowej mógł nieco z boku spojrzeć na zespół. Od dłuższego czasu dyskutuje się bowiem na temat dalszej przydatności napastnika FC Barcelony w naszej drużynie narodowej. Teraz ciekawe informacje w tej sprawie ujawnił “Przegląd Sportowy Onet”.

Według tego źródła wrześniowy mecz z Wyspami Owczymi mógł być decydującym w kwestii zakończenia kariery w reprezentacji Polski przez Roberta Lewandowskiego.

– Był to oczywiście scenariusz prawie niemożliwy do zrealizowania, bo nikomu nie przyszłoby do głowy – także samemu napastnikowi – że możemy dać się ograć półamatorom z Wysp Owczych. Trzy punkty, choć wywalczone w tamtym spotkaniu w fatalnym stylu, sprawiły że kapitan porzucił plan szybkiego rozwodu z kadrą, ale sam fakt, że w głowie zaświtała mu taka myśl, świadczy o jednym – Robert Lewandowski jest już zmęczony kadrą – pisze “Przegląd Sportowy Onet”.

