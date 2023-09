Brzęczek o krytyce Lewandowskiego. “Nikt się o tym nie zająknął”

fot. Imago / 400mm.pl / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Robert Lewandowski jest zawodnikiem, który ostatnio był krytykowany za występy w reprezentacji Polski

W obronę napastnika FC Barcelony wziął Jerzy Brzęczek w rozmowie z Interia Sport

Były selekcjoner Biało-czerwonych przyznał również, że wywiad piłkarza był nie na miejscu

“Jest moda, aby uderzać w Roberta”

Jerzy Brzęczek za prace z reprezentacją Polski został doceniony dopiero po tym, jak z kadry odszedł Fernando Santos. Jednocześnie wizerunek byłego trenera Wisły Kraków ostatnio został ocieplony. Sam zainteresowany natomiast otworzył się nieco bardziej na kontakty z mediami. Brzęczek ostatnio udzielił wyczerpującego wywiadu Interia Sport. W nim poruszył kilka wątków. Między innymi dotyczących Roberta Lewandowskiego.

– Teraz jest moda na to, aby uderzać w Roberta. Nagle wszyscy krzyczą, że nie ma predyspozycji do tego, aby być kapitanem, a przez lata, kiedy kadrze szło dobrze, nikt się o tym nie zająknął – mówił Brzęczek.

Były trener Wisły Kraków wrócił też pamięcią do wywiadu napastnika FC Barcelony dla Eleven Sports i Meczyków. – Znowu mamy do czynienia z odbijaniem się od ściany do ściany, a dyskusję kibiców zdominuje pytanie, czy selekcjoner pokaże odwagę i zrezygnuje z Lewandowskiego. Moim zdaniem to byłby wielki błąd. Trzeba przede wszystkim zrozumieć problemy tej szatni i oczyścić atmosferę. Zamknąć pewne tematy, chociażby te związane z wywiadem, który według mnie był nie na miejscu – przekonywał Brzęczek.

