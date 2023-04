PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mateusz Michniewicz był gościem “Tetryków”

Syn byłego selekcjonera opowiedział o relacjach jego ojca z Robertem Lewandowskim

Cały odcinek można obejrzeć z odtworzenia na youtubowym kanale “Goal pl”

Mateusz Michniewicz opowiedział o relacjach jego ojca z Lewandowskim

Gościem ostatniego programu “Rozmowy Tetryków” był Mateusz Michniewicz. Syn byłego selekcjonera reprezentacji Polski w rozmowie z Leszkiem Milewskim oraz Jakubem Olkiewiczem opowiedział o relacjach jego ojca z Robertem Lewandowskim.

– Nie było tak, że tata miał z kimś złe relacje w trakcie turnieju. Tak naprawdę to przyjaciółmi z Lewandowskim pewnie nie zostaną. Kiedy “Lewemu” urodzi się trzecie dziecko, oby syn, bo ktoś to musi przejąć po nim, to taty na chrzciny pewnie nie zaprosi. Ani tata na 50. rocznicę ślubu z mamą to też pewnie go nie zaprosi. Ale nie jest tak, że kiedy gdzieś się spotkają, to sobie ręki nie podadzą. To są poważni ludzie. Przyjaciółmi jakimiś wielkimi nie są, ale wydaje mi się, że się szanują. I jednak co by nie mówić, to coś dla tej polskiej piłki wspólnie zrobili. Historyczny wynik razem osiągnęli – stwierdził Mateusz Michniewicz w rozmowie z “Tetrykami”.