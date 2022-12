PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza i Czesław Michniewicz

Jak informuje Robert Błoński na łamach “Przeglądu Sportowego”, Cezary Kulesza skontaktował się z Maciejem Skorżą ws. przejęcia reprezentacji Polski, ale 50-latek mu odmówił.

Niepewna jest przyszłość Czesława Michniewicza na stanowisku selekcjonera

Gęsta atmosfera wokół kadry zmusza prezesa PZPN do poszukania innych opcji

Cezary Kulesza podobno kontaktował się z Maciejem Skorżą, który niedawno podjął pracę w Japonii

Czesław Michniewicz pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski?

Przyszłość Czesława Michniewicza na posadzie selekcjonera reprezentacji Polski stoi pod dużym znakiem zapytania. Co prawda 52-letni szkoleniowiec spełnił wszystkie postawione przed nim cele, jednakże gęsta atmosfera wokół kadry narodowej i nienajlepszy styl gry mogą przechylić szalę ku zwolnieniu byłego trenera Legii Warszawa.

Jak poinformował Robert Błoński z “Przeglądu Sportowego”, upłynął termin przedłużenia kontraktu z Czesławem Michniewiczem na dotychczasowych zasadach. To nie oznacza, że odejście 52-latka jest pewne, ale ten fakt nieco oddala go od dalszego prowadzenia kadry narodowej. Co więcej, prezes PZPN Cezary Kulesza miał kontaktować się z Maciejem Skorżą.

Michniewicz wciąż ma szansę. Na tapecie był też Maciej Skorża https://t.co/d7YfdsRI7y — Przegląd Sportowy (@przeglad) December 12, 2022

50-latek nie wyraził jednak chęci przejęcia reprezentacji Polski. Głównym powodem takiej decyzji zapewne jest to, że Maciej Skorża dopiero co podpisał umowę z japońskim klubem Urawa Red Diamonds, w którym rozpocznie pracę od pierwszego stycznia. Inną opcją pozostaje Andrij Szewczenko, z którym Cezary Kulesza rozmawiał po rozstaniu się z Paulo Sousą.

Czesław Michniewicz jest selekcjonerem “Biało-Czerwonych” od stycznia 2022 roku. Jego umowa wygasa 31 grudnia 2022 roku, więc prezes PZPN nie ma zbyt wiele czasu na podjęcie ostatecznej decyzji odnośnie przyszłości 52-letniego menedżera.

Czytaj więcej: