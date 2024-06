Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Łukasz Skorupski podsumował remis z Francją

We wtorek reprezentacja Polski rozegrała swoje ostatnie spotkanie na EURO 2024. Przeciwnikiem Biało-Czerwonych była Francja. Finalnie mecz zakończył się remisem (1:1) i tym samym drużyna Michała Probierza w dobrym stylu pożegnała się z turniejem. Najlepszym zawodnikiem rywalizacji z Trójkolorowymi został wybrany Łukasz Skorupski, który rozegrał kapitalne zawody.

To właśnie bramkarz Bologni był pierwszym rozmówcą TVP Sport po spotkaniu. 33-latek na gorąco podsumował mecz z Francją. Golkiper przyznał, że cała drużyna po takim wyniku z wicemistrzem świata wraca do domu z podniesioną głową.

– Chciałem zadedykować tę nagrodę całemu zespołowi, który dziś naprawdę powalczył. Pokazaliśmy, że możemy grać w piłkę, możemy wracać z podniesioną głową. Przykro nam, że wracamy do domu, ale mamy nadzieję, że daliśmy trochę radości kibicom, remisując z bardzo dobrą ekipą – powiedział Łukasz Skorupski.

– To jest ciężka praca, zawsze starałem się być gotowy, chociaż dotychczas mało w tej reprezentacji grałem. Dzisiaj naprzeciw był Kylian Mbappe do zatrzymania, udało się, chociaż strzelił karnego, brawa dla niego. Ale wracamy z jednym punktem i mam nadzieję, że kibice nam trochę wybaczą – kontynuował.

– Zremisowaliśmy, wynik idzie w świat. Zapamiętamy wynik, a nie to, że Francja miała więcej strzałów. Cieszymy się z tego remisu. Wracamy do domu, ale mam nadzieję, że we wrześniu na kolejnym zgrupowaniu to będzie jeszcze lepiej wyglądało – dodał golkiper Bologni.

