fot. Imago / Fotostyk Photo Agency Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski nie spełniła oczekiwań swoich kibiców w piątkowy wieczór

Na temat występu Biało-czerwonych z Czechami wypowiedział się Grzegorz Lato w rozmowie z PolsatSport.pl

Były reprezentant Polski nie szczędził krytycznych słów w kierunku Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski skrytykowany, Grzegorz Lato wbił szpilkę kapitanowi

Reprezentacja Polski wywalczył tylko punkt w piątkowym spotkaniu dziewiątej kolejki eliminacji do Euro 2024. Tym samym Biało-czerwoni nie przedłużyli swoich nadziei na bezpośredni awans na prestiżową imprezę. Na temat gry polskiej drużyny wypowiedział się król strzelców mistrzostw świata z 1974 roku.

– Czy jesteśmy dziadami? Na pewno nasi zagrali z zębem, było widać, że chcieli. Jednak Czesi nie dali się zaskoczyć, to było wyrównane spotkanie. Z lekkim wskazaniem na Czechów, bo oni grali bardziej dojrzałą piłkę. Tam było widać spokój, a my się szarpaliśmy – mówił Grzegorz Lato w rozmowie z PolsatSport.pl.

Były reprezentant Polski skomentował też występ Roberta Lewandowskiego. Zdecydowanie nie gryzł się język.

– Z przykrością stwierdzam, że pan Lewandowski, choć on pewnie zaraz powie, że to inna epoka, powinien sobie puścić mecze z mundialu 1974 w Niemczech. Tam była gonitwa. W eliminacjach do tego mundialu też. Na Wembley goniłem jak pies. Jeszcze mogłem Anglików dobić, ale rywal za szyję mnie złapał. A teraz fajerwerków nie było, a Lewandowski był przeciętnym zawodnikiem w tym zespole. Przeszkadzali mu, blokowali go, ale i on za wiele od siebie nie dał – ocenił Lato.