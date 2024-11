fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Michał Probierz

Reprezentacja Polski bez Lewandowskiego i zastępstwa

Reprezentacja Polski w listopadzie zagra kolejne dwa mecze w ramach Ligi Narodów. Najpierw zmierzy się na wyjeździe z Portugalią, a później podejmie przed własną publicznością Szkocję. To kluczowe starcia, które zadecydują o utrzymaniu Biało-Czerwonych w dywizji A rozgrywek. Na ten moment Polska ma cztery punkty i zajmuje trzecie miejsce w grupie z Portugalią, Chorwacją oraz Szkocją.

Do najbliższych spotkań reprezentacja Polski przystąpi poważnie osłabiona. W poniedziałek pojawiły się oficjalne informacje, że ze zgrupowania wypada Robert Lewandowski, czyli największa gwiazda i kapitan drużyny. Przyczyną jest uraz pleców, którego nabawił się podczas niedzielnego meczu Barcelony z Realem Sociedad. Przewidywana absencja wynosi około dziesięć dni, co i tak wykluczyłoby go z obu meczów kadry.

Michał Probierz zareagował na kontuzję Lewandowskiego. Samuel Szczygielski z portalu Meczyki.pl donosi, że sztab szkoleniowy nie zdecydował się na awaryjne powołanie w miejsce snajpera Barcelony. Do dyspozycji selekcjonera będzie więc tylko trzech napastników – Karol Świderski, Adam Buksa oraz Krzysztof Piątek.

Wcześniej z listopadowego zgrupowania wypisał się Kacper Kozłowski, zaś dowołany został Michael Ameyaw. W takim składzie osobowym Polacy przystąpią do meczów z Portugalią oraz Szkocją. Pragną zrewanżować się na tych pierwszych po porażce 1-3 w Warszawie.