Robert Lewandowski po meczu z Walią zwrócił się do kolegów z reprezentacji. Kapitan naszej kadry w krótkiej przemowie podsumował występ biało-czerwonych podczas eliminacji do Mistrzostw Europy.

Reprezentacja Polski po ogromnym rozczarowaniu w fazie grupowej eliminacji do Mistrzostw Europy odkupiła swoje winy w barażach. Po meczach z Estonią oraz Walią biało-czerwoni wywalczyli bilety na Euro, które odbędzie się w Niemczech.

Kanał Łączy Nas Piłka na YouTube opublikował kulisy finałowego meczu. Robert Lewandowski po wyczerpującym i dramatycznym boju z Walijczykami zwrócił się w szatni do reszty zespołu i wygłosił krótką przemowę. Kapitan naszej kadry podziękował za ostatnie dwa spotkania oraz podsumował zakończone eliminacje.

– Chciałbym Wam podziękować przede wszystkim za to, co pokazaliśmy w tych dwóch meczach. Wiem, że eliminacje były chu**we, do du*y. Wszystko, co zrobiliśmy źle, to było w tych eliminacjach, ale ten etap jest już zamknięty. Były play-offy, pokazaliśmy naprawdę fajną grę. Dzisiaj naprawdę graliśmy dobrze w piłkę. Z boiska czuło się, że to jest coś fajnego, że chce się w tej drużynie być, grać i wygrywać – powiedział Robert Lewandowski.

– Wierzę w to, że na tych Mistrzostwach Europy naprawdę pokażemy fajną piłkę, zdobędziemy punkty, naprawdę wygramy mecze. Ja w to wierzę, bo widzę, co tu się w tej drużynie dzieje – dodał kapitan naszej reprezentacji.