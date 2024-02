fot. Imago/Newspix Na zdjęciu: Jakub Kwiatkowski

Jakub Kwiatkowski wypowiedział się na temat Cezarego Kuleszy i atmosfery w PZPN

Przyznał, że w ostatnim czasie dominowała tam polityka

Były rzecznik prasowy reprezentacji Polski uważa, że nie sprzyjało to zarządzaniu kryzysami

PZPN upolityczniony? Najgorsza sytuacja w historii

Jakub Kwiatkowski pracował dla Polskiego Związku Piłki Nożnej w latach 2012-2023. Pełnił rolę rzecznika prasowego, a od 2018 roku również team managera reprezentacji Polski. Pod koniec zeszłego roku doszło do bardzo głośnego rozstania, o którym miał zadecydować Michał Probierz, bowiem tak wynikało z opublikowanego komunikatu.

Pod rządami Cezarego Kuleszy PZPN przeżywa aferę za aferą. Decyzja o zwolnieniu Kwiatkowskiego również nie przypadła do gustu kibicom oraz dziennikarzom, którzy chwalili współpracę z rzecznikiem. Niedawno Kwiatkowski został nowym dyrektorem TVP Sport, a jednym z jego pierwszych działań był powrót Ekstraklasy do telewizji publicznej.

W rozmowie z “WP Sportowe Fakty” Kwiatkowski zdradził kilka szczegółów dotyczących zakończonej już współpracy z Kuleszą. Przyznał, że w związku było zbyt wiele polityki, co negatywnie przełożyło się na sposób zarządzania licznymi kryzysami wizerunkowymi.

– Przede wszystkim nigdy w historii PZPN nie była tak mocno obecna polityka jak za czasów Cezarego Kuleszy. Oczywiście, duży związek sportowy musi utrzymywać pewne relacje z władzą, bo przecież nie żyje w próżni, natomiast w mojej ocenie w tym przypadku granice zostały mocno przekroczone. To – moim zdaniem – zaburzyło i wpłynęło na procesy zarządzania całym związkiem. A to się z kolei przełożyło na komunikację. Bo kiedy wybucha kryzys? Wtedy, kiedy dowiaduje się o nim opinia publiczna. A jeśli jakiś problem zostaje rozwiązany wewnątrz organizacji, to kryzysu nie ma – tłumaczy Kwiatkowski.

