PressFocus Na zdjęciu: Adam Nawałka

Cezary Kulesza zdecydował, że funkcję selekcjonera po Paulo Sousie przejmie Adam Nawałka. Znamy też już godzinę prezentacji nowego opiekuna kadry.

Proces poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski wreszcie się zakończył

Ponownie z kadrą pracować będzie Adam Nawałka

Nowy szkoleniowiec biało-czerwonych zostanie przedstawiony kibicom w poniedziałek 31 stycznia

Nawałka znów selekcjonerem

Miesiąc temu stało się jasne, że reprezentacja Polski będzie mieć nowego selekcjonera. Powodem był Paulo Sousa, który wybrał trenowanie Flamengo zamiast biało-czerwonych. Kontrakt Portugalczyka został rozwiązany, a Cezary Kulesza musiał szukać opiekuna dla kadry.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej dostał na swoje biurko prawdopodobnie ponad 20 ofert. Sam Kulesza potwierdził wielokrotnie, że nie rozważał większości z nich. Szef polskiej federacji dogadał się bowiem z Nawałką. Media były pewne, że to on poprowadzi kadrę w barażach o mundial.

Niespodziewanie dla kibiców i samego Nawałki, Kulesza nie spieszył się z ogłoszeniem nowego selekcjonera. Prezes PZPN-u zaczął bowiem rozmawiać z Fabio Cannavaro, a grze pojawił się też Marcel Koller. Faworytem szefa polskiej federacji okazał się jednak Andrij Szewczenko. Ukrainiec nie zdołał rozwiązać kontraktu z Genoą, co przekreśliło jego szanse na zostanie opiekunem biało-czerwonych.

Kulesza postanowił zwrócić się ponownie do Nawałki, który wróci do pracy z reprezentacją Polski po trzy i pół letniej przerwie. Jego kontrakt będzie obowiązywał tylko do końca 2022 roku. Na jego mocy zarobi 200 tysięcy złotych rocznie brutto plus premia za ewentualny awans na mundial. W poniedziałek 31 stycznia o godzinie 13:30 odbędzie z konferencja prasowa, na której powrót Nawałki zostanie ogłoszony oficjalnie.

🆕🔴KONFERENCJA PRASOWA

W poniedziałek o 13:30 zapraszamy na transmisję z konferencji prasowej, na której zostanie ogłoszony nowy selekcjoner reprezentacji Polski! 🇵🇱



LIVE 📲 Facebook i Youtube Łączy nas piłka — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) January 28, 2022

