PressFocus Na zdjęciu: Fabio Cannavaro

Przed prezesem PZPN Cezarym Kuleszą bardzo intensywny czas. W sobotę spotkał się z Fabio Cannavaro, a w najbliższych dniach będzie prawdopodobnie rozmawiać z kolejnymi kandydatami na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Na horyzoncie pojawiły się kolejne dwa nazwiska, choć włoskie media informują, że Kulesza jest praktycznie zdecydowany na zatrudnienie Cannavaro.

Cezary Kulesza kontynuuje rozmowy z kandydatami do objęcia posady selekcjonera reprezentacji Polski

Według włoskich mediów prezes PZPN najchętniej zatrudniłby na tym stanowisku Fabio Cannavaro

Włoch ma mieć w tej kwestii wątpliwości. Tymczasem pojawiły się nazwiska kolejnych kandydatów do zastąpienia Paulo Sousy

Włosi ujawniają szczegóły oferty dla Cannavaro

Najpóźniej w ciągu kilkunastu dni powinniśmy poznać nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes Polskiego Związki Piłki Nożnej Cezary Kulesza zapewnia, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji i w najbliższym czasie czekają go kolejne rozmowy.

W sobotę do Warszawy na rozmowy przyjechał były reprezentant Włoch Fabio Cannavaro, który ma być jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Paulo Sousy. La Gazzetta dello Sport informuje, że Cezary Kulesza jest zdeterminowany do zatrudnienia Cannavaro, a wątpliwości ma sam szkoleniowiec. Te przede wszystkim mają się tyczyć krótkiego okresu do marcowych baraży, które zadecydują o tym, czy reprezentacja Polski zagra na tegorocznym mundialu w Katarze. Przed decydującymi o awansie spotkaniach nowy selekcjoner będzie miał zawodników do swojej dyspozycji przez zaledwie kilka dni.

Według włoskiego dziennika, PZPN byłby gotowy na podpisanie z Cannavaro kontraktu do Mistrzostw Europy w 2024 roku. Sam szkoleniowiec miałby zarabiać około dwa miliony euro rocznie. Doniesienia te nie znajdują jednak potwierdzenia w polskich źródłach. Jak informuje dziennikarz Interii Sebastian Staszewski podczas sobotniego spotkania nie padły żadne deklaracje oraz nie została przedstawiona żadna oferta.

Włoskie media informują o 2-letniej umowie, jaką PZPN miał zaoferować Fabio Cannavaro – w jej ramach mistrz świata miałby zarabiać 2 mln € rocznie. Prawdą nie jest ani długość, ani kwota, a nawet fakt, że ktoś coś komuś zaoferował. W trakcie spotkania nie padły żadne deklaracje. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) January 9, 2022

Villas-Boas i Bilić kolejnymi kandydatami

Tymczasem sport.pl informuje o dwóch innych kandydatach na stanowisku selekcjonera Biało-Czerwonych. Zainteresowany pracą z polską kadrą ma być były trener między innymi Chelsea Andre Villas-Boas. 44-letni Portugalczyk pozostaje obecnie bez pracy, po tym jak w lutym ubiegłego roku pożegnał się z Olympique Marsylia. Wcześniej prowadził również drużyny FC Porto czy Tottenhamu Hotspur.

Cezary Kulesza ma również rozważać kandydaturę 53-letniego Slavena Bilicia, który rozwiązał swój kontrakt z chińskim Beijing Guaon. Według informacji sport.pl, Cezary Kulesza zamierza skontaktować się z chorwackim szkoleniowcem i porozmawiać z nim na temat ewentualnego objęcia przez niego polskiej kadry.

