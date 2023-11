IMAGO / LUKASZ GROCHALA / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Rok 2023 dla PZPN z pewnością nie należał do udanych

Federacja skompromitowała się na wielu polach

Do tego reprezentacja Polski prezentowała się na boiskach bardzo przeciętnie

“To ma negatywny wpływ na kadrę”

Obecny PZPN przyzwyczaił podczas swojej już dwuletniej kadencji do wielu wpadek, a chyba właściwszym słowem będzie kompromitacji. Nikomu nie trzeba przecież przypominać afery ze skazanym Mirosławem Stasiakiem na pokładzie samolotu kadry, słów prezesa Cezarego Kuleszy o – tu cytat – siedzeniu bez niczego, czy ostatniej głośnej sprawy pozwania Piotra Żelaznego za wpis na Twitterze. Do tego słabe wyniki kadry i mamy gotową wypadkową obecnego wizerunku związku. Teraz PZPN ocenił Cezary Kucharski.

– Kulesza na razie nie ma się czym pochwalić, może poza finansami w związku. Z tego co wiem, to przychody PZPN są dużo wyższe niż za prezesa Bońka. Kuleszy nie chce jednak tutaj krytykować jako jednostkę. Zakładam, że zarząd ma coś do powiedzenia i są ludzie, którzy mu doradzają – powiedział agent w rozmowie z “Super Expressem”.

– To ma negatywny wpływ na kadrę. Przychodzą nowi ludzie z nowymi pomysłami. Zawsze potrzeba czasu. Cudów po Michale się nie spodziewałem, ale przynajmniej takiej gry, jaką kadra pokazywała za czasów Jurka Brzęczka – dodał.

Czytaj więcej: Jakub Moder poza kadrą Brighton na mecz w Lidze Europy. Znamy powód