Jakub Moder poza kadrą Brighton na mecz w Lidze Europy. Znamy powód

Jakub Moder znalazł się poza kadrą zespołu Brighton na mecz z AEK-iem Ateny w Lidze Europy. Wszystko przez fakt, że nie został on przez ekipę z Anglii zgłoszony do rozgrywek na początku sezonu.

IMAGO / IMAGO / Pro Sports Images / Jez Tighe Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder znalazł się poza kadrą Brighton ma mecz w Lidze Europy

Wszystko przez to, że Polak nie został zgłoszony do rozgrywek

Pomocnik jakiś czas temu wrócił do gry po długiej absencji

Trochę o nim zapomnieli

Jakub Moder doznał paskudnej kontuzji w kwietniu 2022 roku. Wówczas w meczu przeciwko Norwich zerwał więzadła krzyżowe. Powrót do pełni zdrowia pomocnika trwał bardzo długo – zdecydowanie więcej, niż pierwotnie zakładano. W rehabilitacji 24-latka było kilka komplikacji, ale w ostatnim czasie zdrowie Polaka zaczęło stopniowo wracać.

Pomocnik jakiś czas temu wrócił do treningów na pełnych obrotach i zdołał już nawet powtórnie zadebiutować w Premier League. Reprezentant Polski otrzymał kilkanaście minut w rywalizacji z Nottingham Forest. Teraz jednak znalazł się poza kadrą na mecz w Lidze Europy z zespołem AEK-u Ateny. Moder nie został przez Brighton zgłoszony do rozgrywek na początku sezonu, przez co nie może w nich wystąpić.

