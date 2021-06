Krychowiak: jutro nie będzie żadnych wymówek

Reprezentacja Polski przebywa w Sankt Petersburgu. Właśnie tam odbyła się konferencja prasowa. Pojawił się na niej Grzegorz Krychowiak, który jest optymistą przed poniedziałkowym meczem ze Słowacją.

Grzegorz Krychowiak był gościem konferencji prasowej w Sankt Petersburgu

Pomocnik reprezentacji Polski wyczerpująco odpowiedział na pytania dziennikarzy

Zdaniem Krychowiaka, Polacy są przygotowani na 100% do meczu ze Słowacją

Krychowiak scharakteryzował Słowację

Słowacja teoretycznie jest słabszym zespołem od Polski, ale nie rozdajemy punktów przed zakończeniem meczu. O ocenę tego przeciwnika poproszony został Grzegorz Krychowiak.

– To zespół, który bardzo dobrze się broni i świetnie wyprowadza kontrataki. Trzeba będzie grać bardzo szybko piłką, od prawej do lewej strony. Najważniejsze jest to, żeby strzelić tą pierwszą bramkę, która pozwoli nam otworzyć mecz i odpowiednio wejść w to spotkanie – odpowiedział.

Kadra Sousy dokonała postępu

Paulo Sousa został zatrudniony na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski, aby tak rozwijała się i dokonywała progresu. Czy takowy rzeczywiście nastąpił?

– Tak, jest. Wydaje mi się, że te dwa zgrupowanie (marcowe i czerwcowe), pozwoliły nam się przygotować odpowiednio. Pierwsze wnioski będziemy mogli wyciągnąć jutro po meczu – stwierdził Krychowiak.

Życzenia zdrowia dla Eriksena

Jeden z dziennikarzy wrócił pamięcią do zasłabnięcia Christiana Eriksena w meczu Danii z Finlandią i zapytał Krychowiaka o jego przemyślenia odnośnie tej sytuacji.

– Może nie każdy piłkarz o tym mówi, ale każdy piłkarz poczuł strach. Mimo, że jesteśmy fantastycznymi sportowcami, że jesteśmy badani, ryzyko zawsze jest. Najważniejsze, że skończyło się to happy endem. Życzę mu, aby wrócił na boisko i grał w piłkę -odpowiedział 30-latek.

Defensywa kluczem do sukcesu

Za kadencji Sousy, Polacy rozegrali pięć spotkań. Biało-czerwoni strzelili dziesięć goli, ale stracili aż osiem. Fakt ten może martwić przed Euro 2020.

– Patrząc na nasze możliwości w ataku i ofensywie, nie martwię się o to. Jestem wręcz pewny, że będziemy sobie stwarzać sytuacje i strzelać bramki na euro. Jeżeli chcemy osiągnąć sukces, to musimy grać odpowiednio w defensywie. W meczu z Rosją pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie robić to odpowiednio. Rywale oddali jeden strzał, niestety udało im się zdobyć bramkę. To jest przykład, że odpowiednie wyniki osiąga się poprzez odpowiednią grę w obronie i to da nam sukces na tej imprezie – rzekł 30-latek.

Polska będzie gotowa na Słowację

W spotkaniu z Islandią Polacy wyglądali słabo pod względem motorycznym. Dlatego zapytaliśmy Krcyhowiaka, czy czuje już świeżość, którą powinno się czuć przed meczem?

– Tak. My mamy wystarczająco doświadczenia, sztab również je ma i wie, jak nas przygotować. Jutro nie będzie żadnych wymówek o zmęczeniu, braku świeżości. Przygotowano nas na mecz ze Słowacją, a nie z Islandią i to było widać na boisku po zawodnikach. Najważniejsze jest to, że jutro będzie przygotowane wszystko na 100%, pod każdym względem: mentalnym, fizycznym, taktycznym. Każdy z nas będzie gotowy – odpowiedział pomocnik Lokomotiwu Moskwa.

Pojedynek Polska kontra Słowacja rozpocznie się o 18:00. Transmisja “na żywo” będzie prowadzona na kanałach TVP1, TVP Sport i TVP 4K. Spotkanie skomentują Mateusz Borek i Kazimierz Węgrzyn.

