Pewniak do reprezentacji Polski. “Generał, który rozstawia kolegów”

Piotr Dumanowski w studiu kanału Meczyki.pl wyróżnił Pawła Dawidowicza, obrońcę Hellasu Verona. Komentator Eleven Sports przyznał, że to idealny kandydat do pierwszego składu reprezentacji Polski.

IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Paweł Dawidowicz

Michał Probierz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Szkoleniowiec musi uporządkować grę defensywną biało-czerwonych

Piotr Dumanowski podpowiedział trenerowi, na kogo powinien zwrócić uwagę

Paweł Dawidowicz wyróżniony. “My takich liderów w kadrze potrzebujemy”

Michał Probierz, nowy selekcjoner reprezentacji Polski, wyruszył do Włoch na obserwację niektórych kadrowiczów. Przed trenerem poważne zadanie uporządkowania linii obronnej. Piotr Dumanowski, komentator Eleven Sports, wskazał, jaki zawodnik powinien występować w pierwszym składzie biało-czerwonych. To Paweł Dawidowicz, obrońca Hellasu.

– Brakuje nam defensora, który broni i jest twardy. A Dawidowicz jest ze starej szkoły – zamelduje się, zagra blisko rywala, nie boi się podostrzyć. No i przede wszystkim dobrze gra w piłkę – grał w Benfice, dotknął piłki niemieckiej i włoskiej – mówił Dumanowski.

– On w Hellasie jest liderem. A my takich liderów w kadrze potrzebujemy. Generał, który rozstawia kolegów, pomaga im, ciągle żyje z drużyną. Pod kątem charakterologicznym to pewniak nie tylko do powołania, ale i do wyjściowego składu – spuentował komentator Eleven Sports.

