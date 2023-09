PressFocus Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz to nowy selekcjoner reprezentacji Polski

Serwis Business Insider ujawnił, ile zarabia szkoleniowiec biało-czerwonych

Pensja Fernando Santos znacznie przewyższa zarobki obecnego trenera

Ile zarabia Michał Probierz jako selekcjoner reprezentacji Polski?

Michał Probierz został w środę (20 września) ogłoszony jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Były trener kadry do lat 21 zastąpił na tym stanowisku Fernando Santosa, z którym pożegnano się po rozczarowujących wynikach w eliminacjach do Euro 2024. Pomimo tego, że nowy szkoleniowiec ma naprawić sytuację w kadrze po swoim poprzedniku, to nie będzie mógł on liczyć na równie wysokie zarobki.

Jak poinformował serwis Business Insider, Michał Probierz na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski będzie zarabiał co najmniej 200 tys. zł miesięcznie. W skali roku dawałoby to 2,4 mln zł. W treści artykułu dodano, że są to założenia portalu i w rzeczywistości kwota może być sporo wyższa.

Porównując te liczby do tego, co zarabiał Fernando Santos, można zauważyć kolosalną różnicę. Portugalczyk był najlepiej opłacanym selekcjonerem w historii polskiej kadry. Według mediów zarabiał około 700 tys. zł na miesiąc. Do tej pory polskim szkoleniowcem, który pobierał największą pensję od PZPN-u, był prawdopodobnie Czesław Michniewicz. Ponoć inkasował około 200 tys. zł miesięcznie.

