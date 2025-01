Wiemy, kiedy odbędą się wybory prezesa PZPN. Jest dokładna data

PZPN oficjalnie poinformował, że wybory na prezesa federacji odbędą się 30 czerwca 2025 roku. Pierwotnie wydawało się, że nastąpią one nawet jesienią.

imageBROKER.com GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Wybory prezesa PZPN latem 2025 roku

We wtorek Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej ustalił datę kolejnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN. Wybory na prezesa PZPN odbędą się w Warszawie 30 czerwca 2025 roku. Obecny szef, czyli Cezary Kulesza, ma szansę na ponowny wybór, ponieważ zgłosił swoją kandydaturę.

Cezary Kulesza został wybrany prezesem PZPN 18 sierpnia 2021 roku, pokonując w głosowaniu Marka Koźmińskiego. Z tego względu spodziewano się, że wybory mogą się odbyć nawet jesienią, jednak ostatecznie zdecydowano się na wcześniejszą datę.

Wybory prezesa PZPN to dość skomplikowany proces. Po pierwsze oficjalny kandydat musi uzyskać piętnaście rekomendacji, co rzecz jasna wymaga sporo pracy. Gdy je zdobędzie, może przystąpić do wyborów, w których głosuje:

60 delegatów z 16 wojewódzkich Związków Piłki Nożnej

50 delegatów z klubów Ekstraklasy i 1. ligi

3 delegatów ze Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej

1 delegat ze Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w Polsce

2 delegatów z piłki nożnej kobiet

2 delegatów z futsalu

Jak widać, najważniejsze jest przekonanie delegatów z wojewódzkich związków. Oprócz tego warto uzyskać poparcie w gronie delegatów z klubów Ekstraklasy oraz 1. ligi.