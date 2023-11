Jakub Kamiński w listopadzie wspomoże kadrę U-21. Piłkarz Wolfsburga zapowiedział, że ma konkretny cel do zrealizowania w meczach reprezentacji Polski.

IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński nie otrzymał powołania do seniorskiej reprezentacji Polski

Skrzydłowy Wolfsburga wspomoże młodzieżową kadrą

Piłkarz nie ma problemu z grą dla zespołu U-21, ponieważ widzi w tym korzyści

Kadrowicz zesłany do U-21. Kamiński: to żadna ujma.

Jakub Kamiński ma spore doświadczenie w pierwszej reprezentacji. Piłkarz Wolfsburga nie gra jednak regularnie w Niemczech, więc po rozmowie z Michałem Probierzem przystał na grę dla kadry U-21, która walczy o awans do mistrzostw Europy.

– To żadna ujma, to też reprezentacja Polski, drużyna, którą trzeba godnie reprezentować. Jest orzeł na piersi i jestem dumny, że mogę tę koszulkę nosić. Przychodzę pomóc i mam nadzieję, że to zrobię – przekonuje Kamiński w rozmowie dla Łączy Nas Piłka. Zawodnik Wolfsburga liczy, że podzieli los Nicoli Zalewskiego i dzięki grze w młodzieżówce odzyska skład w klubie.

– Mam nadzieję, że w moim przypadku będzie tak samo i po powrocie z kadry sytuacja w klubie się zmieni. Taki jest mój cel, takie mam zadanie, żeby teraz zebrać minuty i wrócić do Wolfsburga z większą pewnością siebie – powiedział reprezentant Polski.

