Kamil Kosowski z opinią pod prąd. “Kulesza powinien wytrzymać ciśnienie”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Reprezentacja Polski jest chwilę od wyboru nowego selekcjonera

Ciekawą opinią w sprawie podzielił się Kamil Kosowski w swoim felietonie dla Przeglądu Sportowego Onet

Były reprezentant Polski nie poparł decyzji prezesa PZPN o zwolnieniu Fernando Santosa

Były reprezentant Polski skomentował zwolnienie Santosa

Fernando Santos nie spisał się dobrze w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Pod wodzą Portugalczyka piłkarze Biało-czerwonych nie zaprezentowali się z dobrej strony w spotkaniach przeciwko Wyspom Owczym i Albanii. Tymczasem Kamil Kosowski w swoim felietonie dla Przeglądu Sportowego Onet przekonuje, że decyzja o zwolnieniu byłego selekcjonera reprezentacji Portugalii była zbyt pochopna.

“Za kilka dni poznamy nazwisko nowego selekcjonera. Gdyby to ode mnie zależało, nie zwolniłbym Fernando Santosa. Pozwoliłbym Portugalczykowi dokończyć te eliminacje i ewentualnie awansować na przyszłoroczne mistrzostwa Europy, bo cały czas w to wierzę. I dopiero wtedy myślałbym o ewentualnej zmianie” – przekonywał były reprezentant Polski.

“Podobnie się tyczy decyzji personalnych wobec piłkarzy, bo to oni razem z selekcjonerem do tego doprowadzili. Cezary Kulesza powinien był wytrzymać ciśnienie do końca, pozwolić piłkarzom i trenerowi pokazać charakter i awansować na turniej” – uzupełnił Kosowski w swoim przekazie.

