PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Fernando Santos poprowadzi reprezentację Polski. Współpracy z portugalskim szkoleniowcem wyczekuje Jakub Kamiński.

Jakub Kamiński stanął przed kamerami Viaplay

Polski skrzydłowy ocenił zatrudnienie Fernando Santosa

20-latek liczy na powołanie od nowego selekcjonera

Reprezentant Polski liczy na powołanie od Santosa

W styczniu reprezentacja Polski doczekała się nowego selekcjonera. Czesława Michniewicza zastąpił Fernando Santos, który ma konkretne cele do zrealizowania. Priorytet to awans do Euro 2024. Fani oczekują też jednak bardziej ofensywnego stylu gry i uwolnienia potencjału kluczowych zawodników. Tego samego pragnie także jeden z kadrowiczów.

– Mam nadzieję, że to będzie nowe rozdanie. Trener Santos nie ma dużo czasu, żeby to wszystko poukładać, ale mam nadzieję, że to zrobi. To doświadczony trener. Myślę, że na rynku trudno znaleźć trenera z lepszym CV – tak zatrudnienie Santosa skomentował Jakub Kamiński, który pracuje na powołanie do reprezentacji Polski. 20-latek ma już doświadczenie, chociażby z mistrzostw świata w Katarze. Skrzydłowy wierzy, ze gra u Fernando Santosa może go mocno rozwinąć.

– Liczę, że dostanę powołanie i że wyciągnę lekcję od trenera Santosa. Najpierw ja muszę się postarać na boiskach Bundesligi, żeby zasłużyć na powołanie w oczach trenera Santosa. Będę się to starał robić z treningu na trening, z tygodnia na tydzień, z meczu na mecz. Liczę na to, że tak się stanie – rzekł polski skrzydłowy, który strzelił swojego debiutanckiego gola w Bundeslidze. Kamiński pokonał bramkarza Bayernu. Licząc wszystkie rozgrywki, 20-latek w Wolfsburgu strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. Jak najbardziej zasługuje on zatem na grę w kadrze, która ma przed sobą spotkanie z Czechami i Albanią.

