Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna lada moment zmagania, których stawką będzie przepustka do gry na mundialu w Katarze. Fakt, że z powodu zakażenia koronawirusem przeciwko Węgrom nie będzie mógł zagrać Mateusz Klich, może być kłopotem dla selekcjonera Paulo Sousy. Przypomnijmy, że wcześniej kontuzje wyeliminowały Krystiana Bielika i Jacka Góralskiego.

Kto zastąpi Klicha?

Piłkarska reprezentacja Polski z Węgrami zmierzy się w czwartek wieczorem w Budapeszcie. Wygląda na to, że pewniakami do gry w drugiej linii są Grzegorz Krychowiak oraz Piotr Zieliński. Z materiału na Łączy nas piłka wynika, że Biało-czerwoni przygotowują się do gry w wyjściowym ustawieniu 3-5-2, które będzie mogło się przeobrażać w trakcie meczu na system 5-3-2 i 4-4-2. Tym samym Paulo Sousa będzie potrzebował do gry wszechstronnych zawodników.

Z piłkarzy, którzy mogą zastąpić Mateusza Klicha, wydaje się, że największe szanse na grę ma Jakub Moder. Niemniej zawodnik Brighton nie jest jedynym, który może sprawdzić się w roli drugiego defensywnego pomocnika. Sprawdzić na tej pozycji mogą się Rafał Augustyniak, czy Bartosz Slisz. Przy nieco bardziej ofensywnym rozwiązaniu mogą być natomiast wykorzystani Sebastian Szymański lub Kacper Kozłowski.

Polska może zagrać z dwoma napastnikami

Mając na uwadze to, że Biało-czerwoni mogą wystąpić z dwójką z przodu, to realne jest też to, że Piotr Zieliński zagra na pozycji lewego pomocnika. Tymczasem obok Roberta Lewandowskiego drugim napastnikiem może być Arkadiusza Milik.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski po raz ostatni grała na Puskas Arena w Budapeszcie w 2003 roku. Biało-czerwoni wygrali wówczas 2:1, a oba gole strzelił Andrzej Niedzielan. W tamtym starciu polska drużyna zagrała z dwoma napastnikami, a partnerem byłego zawodnika NEC Nijmegen był Grzegorz Rasiak. Selekcjonerem Biało-czerwonych był natomiast Paweł Janas.

Spotkanie pomiędzy Węgrami a Polską rozpocznie się w czwartek o godzinie 20.45.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin