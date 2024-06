Reprezentant Polski chwalony przez Jacka Bąka. “Trzeba na niego stawiać”

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Urbański i Valeriy Bondar

Bąk o Urbańskim: Może nam dużo dać

Reprezentacja Polski uporała się bez większych kłopotów w meczu towarzyskim z Ukrainą (3:1). Poważnej kontuzji kolana doznał Arkadiusz Milik, który nie poleci na mistrzostwa Europy 2024. Już w piątej minucie w miejsce napastnika Juventusu Turyn wszedł Kacper Urbański, który pokazał się z dobrej strony i zebrał mnóstwo pochwał.

Pomocnik Bologni rewelacyjnie spisywał się w minionym sezonie Serie A. Z klubem awansował do Ligi Mistrzów, a teraz chce odcisnąć swoje piętno w kadrze pod okiem Michała Probierza. Jackowi Bąkowi w meczu z naszmi wschodnimi sąsiadami najbardziej zaimponował właśnie Urbański.

– Widać, że chłopak się nie boi, umie kiwnąć, przytrzymać piłkę, chociaż wciąż brakuje mu troszkę fizyczności. To duży talent polskiej piłki. Zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijał – zaznaczył.

– Myślę, że nie było takiej możliwości, aby nie pojechał na Euro. To młody, perspektywiczny zawodnik, może nam dużo dać. Trzeba na niego stawiać, zabrać go. Nawet jakby miał dużo nie zagrać, to po to, żeby zebrał doświadczenie i zobaczył, jak to wszystko wygląda – dodał.

Biało-czerwoni w poniedziałek zmierzą się jeszcze z Turcją (10 czerwca), a dzień później wylecą do Niemiec. Pierwszym rywalem Polaków na Euro 2024 będzie Holandia (16 czerwca) w Hamburgu.