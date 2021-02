– Bardzo modne i łatwe jest krytykowanie byłego selekcjonera Brzęczka, ale wygrywaliśmy i przegrywaliśmy razem – mówi w rozmowie z serwisem Zagranie.com Grzegorz Krychowiak, piłkarz reprezentacji Polski.

Temat zmiany selekcjonera naszej kadry był oczywiście najgorętszym w zimowym okresie. Dotyczył oczywiście również Grzegorza Krychowiaka, który wydawał się jednym z pewniaków Brzęczka do wyjazdu na Euro 2020. Konkurencja w środku pola jest jednak ogromna, więc czy piłkarz Lokomotiwu Moskwa nie obawia się utraty miejsca w składzie?

– Nie dopuszczam innej myśli niż ta, że pojadę na Euro. O wszystkim decyduje trener, ale czasu jest mało, więc komunikacja jest bardzo ważna. Sztab nas ogląda i jest z nami w kontakcie. Każdy szkoleniowiec wie czego i kogo chce. Piłkarze, którzy grają w kadrze, są monitorowani od lat. Do tego, żeby się optymalnie przygotować fizycznie do turnieju, będzie zgrupowanie przed Euro. Oczywiście optymalną pracę trzeba też wykonać w klubie – mówi Krychowiak w wywiadzie.

Do samego zwolnienia Brzęczka nie chce się odnosić. – Decyzje związane z selekcjonerem należą do kompetencji prezesa Bońka, a piłkarze są od grania – ucina. – Zobaczymy ile kadra jest w stanie osiągnąć z Paulo Sousą. Bardzo modne i łatwe jest krytykowanie byłego selekcjonera Brzęczka, ale wygrywaliśmy i przegrywaliśmy razem. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie publicznie. Resztę powiedziałem eks-selekcjonerowi w czasie prywatnej rozmowy – dodaje.

Co Krychowiak wie o Paulo Sousie? – Był świetnym piłkarzem i wierzę, że okaże się dobrym selekcjonerem. W marcu kiedy się spotkamy, zaczniemy współpracować, poznamy oczekiwania i jego wizję. Wtedy będę wiedział coś więcej – zakończył pomocnik reprezentacji Polski.

Cały wywiad w serwisie Zagranie.com.