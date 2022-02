Grosicki wierzy w powrót do kadry. ”To moje marzenie”

Pressfocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil Grosicki ma duże szanse na powrót do reprezentacji Polski na marcowy baraż o mundial. Skrzydłowy Pogoni rozmawiał już z Czesławem Michniewiczem.

Wiele wskazuje na to, że Kamil Grosicki wróci do reprezentacji Polski

Skrzydłowy Pogoni ma za sobą rozmowę z selekcjonerem Czesławem Michniewiczem

33-latek ostatni raz powołanie otrzymał prawie rok temu

Grosicki pracuje na powołanie

Gdy selekcjonerem reprezentacji Polski był Paulo Sousa, Kamil Grosicki nie cieszył się zaufaniem Portugalczyka. Zaprosił on 33-latka na tylko jedno zgrupowanie. W jego trakcie rozegrał trzy mecze, a na boisku spędził około 40 minut. W związku z tym Grosicki nie otrzymał powołania na Euro 2020.

33-letniemu zawodnikowi bardzo zależy na tym, aby ponownie występować w reprezentacji Polski. Grosicki wrócił nawet do Pogoni Szczecin, aby prezentować lepszą formę. W tym sezonie strzelił cztery gole i zaliczył pięć asyst, a jego zespół walczy o mistrzostwo Polski.

Grosicki znajduje się na radarze nowego selekcjonera. 33-latek rozmawiał już nawet telefonicznie z Czesławem Michniewiczem, który ma go odwiedzić przy okazji starcia z Lechem. – To dla mnie ważny temat. Czuję się pewnie. Jestem bliżej niż dalej powrotu do reprezentacji. Czytałem wypowiedzi trenera, wiele razy o mnie mówił. Powiedział, że na mecz z Rosją potrzebuje doświadczonych zawodników – powiedział skrzydłowy Pogoni.

– Muszę być w formie i w każdym meczu to udowadniać. Nie zrezygnowałem z reprezentacji. Jestem gotowy, by w niej grać. To dla mnie największy zaszczyt. Powrót do reprezentacji to moje marzenie – przyznał Grosicki.

