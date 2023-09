fot. Imago/Konrad Swierad Na zdjęciu: Kamil Glik

Reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera, którym został Michał Probierz

Jego głównym zadaniem będzie błyskawiczna poprawa wyników drużyny

Kamil Glik przyznaje, że rozumie powody wybrania Probierza

“Zasłużył na to stanowisko”

Ostatnie dni są bardzo ciekawe dla polskich kibiców. W środę poznaliśmy nazwisko nowego selekcjonera, którym został Michał Probierz. Choć większość ludzi nie zgadza się z wyborem Cezarego Kuleszy, Kamil Glik przyznaje, że rozumie powody tej decyzji. Wierzy także, że Probierz poradzi sobie w nowej roli.

– Wszyscy mieli nadzieję, że mecz z Albanią uda się wygrać i poprawić nastrój wokół kadry narodowej. Tak się nie stało i szansę dostaje trener Probierz. Wydaje mi się, że przez te lata ciężkiej pracy zasłużył na to stanowisko i dobrze sobie poradzi.

– To osoba, która latami pracy w różnych warunkach i na różnych stanowiskach sobie na tę funkcję zapracowała. Oczywiście, reprezentacja jest zawsze ciężkim terenem, nie jest to łatwe, ale ma wszystko, żeby sobie poradzić. Stoi za nim doświadczenie klubowe i to z reprezentacją U21. Znając charakter trenera, po prostu sobie z tą rolą poradzi – mówi defensor Cracovii.

Reprezentacja Polski ma za sobą serię rozczarowujących wyników. Glik sugeruje, że drużyna powinna wrócić do tego, co przez lata wychodziło jej najlepiej. Ma na myśli skuteczną grę w defensywie i nastawienie na kontrataki.

– Musimy wrócić do tego, co zawsze nam dobrze wychodziło, czyli dobra gra w obronie, gra z kontry i stałe fragmenty gry. Z tego słynęła przez ostatnie lata nasza reprezentacja. Trzeba zrobić krok do tyłu i wrócić do – ja to nazywam – ustawień fabrycznych. W tym momencie tego trzeba, żeby kadra wygrywała, a tego potrzeba żeby pojechać na Euro – uważa doświadczony reprezentant Polski.

