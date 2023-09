fot. PressFocus Na zdjęciu: Finał Pucharu Polski

Od przyszłego sezonu w rozgrywkach Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy zajdą pewne zmiany

Na znaczeniu zyskuje Puchar Polski, którego zwycięzca będzie mógł grać w eliminacjach Ligi Europy

Dotychczas polska mogła mieć jednego przedstawiciela w Lidze Mistrzów i trzech w Lidze Konferencji

Ważna zmiana dla polskich drużyn

UEFA potwierdziła wprowadzenie zmian, o których mówiło się od dłuższego czasu. Poważna reforma dotyczy faza grupowa Ligi Mistrzów i Ligi Europy, która będzie od przyszłego sezonu przebiegać w koncepcji ligowej. Zwiększy się także liczba drużyn biorących udział w poszczególnych fazach rozgrywek.

Ważną informację otrzymały także polskie kluby. Na znaczeniu zyskuje Puchar Polski, bowiem jego zwycięzca będzie mógł rozpocząć swoje zmagania od eliminacji Ligi Europy. Do tej pory Polska mogła mieć maksymalnie jednego przedstawiciela w Lidze Mistrzów i trzech w Lidze Konferencji. Jeśli mistrzostwo i Puchar Polski wygra jeden zespół, szansę gry w Lidze Europy otrzyma wicemistrz kraju.

“W nowym formacie rozgrywek wzmocnieni zostaną m.in. zdobywcy krajowych pucharów. Oznacza to, że zdobywca Pucharu Polski w sezonie 2023/2024 (lub 2. drużyna w tabeli Ekstraklasy, jeśli PP wygra mistrz Polski) nie będzie rozpoczynał europejskiej przygody od Ligi Konferencji – jak ma to miejsce obecnie – a od I rundy eliminacji Ligi Europy. Jest to znacząca korekta, bowiem dzięki temu nawet porażka w jednym dwumeczu nie oznacza całkowitego odpadnięcia z pucharów, a „przejście” do LKE i utrzymanie szans na fazę grupową” – czytamy na oficjalnej stronie Ekstraklasy.