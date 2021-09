Reprezentacja Polski w czwartek wieczorem zmierzy się z Albanią w meczu w ramach czwartej kolejki eliminacji do mistrzostw świata. Biało-czerwoni będą chcieli w tym starciu przerwać passę spotkań bez wygranej. Kamil Glik przed czwartkowym bojem przekonywał, że potrzebne do poprawy wyników jest przede wszystkim wyrachowanie i cwaniactwo boiskowe.

Reprezentacja Polski w czwartek wieczorem będzie chciała zakończyć passę spotkań bez wygranej

Na drodze Biało-czerwonych stanie Albania

Przed czwartkowym starciem na PGE Narodowym w Warszawie na konferencji prasowej z dziennikarzami spotkał się Kamil Glik

Polska – Albania: Biało-czerwoni z respektem do rywala

Reprezentacja Polski po rozegraniu trzech meczów ma tylko cztery punkty na koncie w tabeli grupy I. Biało-czerwoni wygrali jak na razie tylko z Andorą (3:0), z kolei w boju z Węgrami zremisowali (3:3). Tymczasem jedyną porażkę w ramach eliminacji do mistrzostw świata podopieczni Paulo Sousa zaliczyli w boju z Anglią (1:2). Kamil Glik wierzy natomiast, że jego zespół wróci na zwycięski szlak w czwartkowym starciu.

– Podchodzimy z dużym respektem do drużyny Albanii. Wiemy, na co ich stać. Jest to mocny zespół, trochę grająca w stylu włoskim. Podchodzimy do tego meczu na poważnie – mówił obrońca Benevento Calcio w trakcie spotkania z dziennikarzami.

– Wracamy na PGE Narodowy, przegraliśmy tutaj tylko raz w eliminacjach z Ukrainą. Wracają też kibice, dla nas jest to duża wartość dodana – kontynuował Glik.

W powszechnej opinii celem reprezentacji Polski na wrześniowe spotkania jest wywalczenie siedmiu punktów. Tymczasem doświadczony defensor biało-czerwonych dawał do zrozumienia, że jego zespół stać na wywalczenie dziewięciu oczek.

– Zawsze gra się o zwycięstwo, o dziewięć punktów. Nie chcę stawiać celów, przed mistrzostwami często zakłada się jakieś cele, nie chcę tego teraz robić. Uważam, że wielkim błędem byłoby myśleć już o meczu z Anglią, skoro przed nami jest starcie z Albanią. Najpierw trzeba wygrać jutrzejsze spotkanie – powiedział Glik.

Czytaj więcej: Polska – Albania: typy, kursy, zapowiedź (02.09.2021)

Polska Albania 1.58 4.15 7.05 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 1. września 2021 10:46 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin