fot. PressFocus Na zdjęciu: Fernando Santos

Fernando Santos w styczniu został przedstawiony jako nowy selekcjoner Biało-czerwonych. Nową pracę Portugalczyk zaczyna natomiast od 8 lutego 2023. Doświadczony trener przyleciał już do Polski, a mieszkać będzie w Warszawie.

Fernando Santos zaczyna pracę z reprezentacją Polski

Fernando Santos został następcą Czesława Michniewica na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Doświadczony trener po nieudanym dla Portugalii mundialu w Katarze stracił pracę, ale długo nie był bezrobotny. Prezes PZPN Cezary Kulesza podjął decyzję o powierzeniu polskiej kadry 68-latkowi.

Fernando Santos będzie pierwszym zagranicznym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, który będzie mieszkał całą kadencję w naszym kraju wraz z rodziną. Portugalczyk po przybyciu do Polski we wtorkowy wieczór wraz ze swoimi współpracownikami udał się z lotniska Okęcie do hotelu Regent. Tymczasem w środę ma pojawić się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Portugalski trener ma wkrótce podjąć kilka ważnych decyzji. Jedna z nich dotyczy polskich asystentów. Przymierzani do tych stanowisk są Łukasz Piszczek oraz Marcin Kaczmarek, ale jak na razie żadna decyzja nie została podjęta. Niewykluczone, że także od rozmowy z Fernando Santosem uzależnione będzie to, czy Grzegorz Mielcarski zostanie nowym dyrektorem sportowym kadry.

Biało-czerwoni pod wodzą nowego selekcjonera pierwsze spotkanie rozegrają już 24 marca z Czechami na wyjeździe. Kilka dni później reprezentacja Polski w roli gospodarza zagra natomiast z Albanią.

