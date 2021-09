– Znaliśmy wartość, jaką reprezentuje Polska. Przy 3:1 trudno było liczyć na dobry wynik, ale do momentu tego gola nie mogłem narzekać. Nasza gra wyglądała nawet lepiej od Polaków – powiedział po meczu Polska – Albania (4:1) Edoardo Reja, selekcjoner reprezentacji z Bałkanów.

– Staraliśmy się doprowadzić do remisu, ale Polska kontratakowała. To bardzo mocny zespół, a Robert Lewandowski nie musi mieć nawet jednej sytuacji, by strzelić gola. Nie ma sensu o nim mówić, przecież każdy wie, jaki to zawodnik i gdzie gra. Nie chcę też narzekać na moich piłkarzy, bo jestem z ich gry zadowolony. Mieliśmy kilka okazji, niestety nie wykorzystaliśmy. Nasza postawę wymusiły też trzy żółte kartki w dziesięć minut po faulach, które chyba nie zasługiwały na taką karę – dodał.

Spytany o liczbę stworzonych sytuacji, Reja odpowiedział: – Mieliśmy trzy bardzo dobre okazje, ale Szczęsny świetnie się spisał. Ich stworzenie pokazało, jak dobrze byliśmy przygotowani do tego meczu. Nie chcę mówić o sędzim, ale nie byliśmy z niego zadowoleni, chyba należał nam się rzut karny. Teraz czeka nas analiza i wyciąganie wniosków – mówił.

– To był naprawdę fajny mecz. Myślę, że widzowie, którzy przyszli na stadion dobrze się bawili – zakończył.