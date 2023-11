IMAGO / NurPhoto / Andrzej Iwanczuk Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w ostatnim meczu z Czechami był daleki od dobrej dyspozycji

Viralem w mediach odbiły się jego niedokładne zagrania

Teraz mocną opinię w jego sprawię wystawił Tomasz Ćwiąkała

“To jest krzyk rozpaczy”

Robert Lewandowski w ostatnim czasie znajduje się w ogniu sporej krytyki. Czasami mniej, a czasami bardzie zasłużonej. Niemniej faktem jest, że napastnik jest daleki od dobrej formy strzeleckiej. Viralem w mediach społecznościowych odbił się filmik z zestawieniem zagrań Roberta w meczu z Czechami. Napastnik Barcelony w piątkowy wieczór po prostu popisał się nieudolnością w wielu – nawet podstawowych – aspektach rzemiosła piłkarskiego. Teraz mocną opinią ws. kapitana reprezentacji Polski podzielił się Tomasz Ćwiąkała na antenie “Canal+ Sport”.

– Mieliśmy prawo oczekiwać dobrych eliminacji, ale wtedy nie mieliśmy świadomości, że przytrafi nam się najgorszy Robert Lewandowski od czasów Znicza Pruszków, a może od czasów początkowego Lecha Poznań – powiedział ceniony dziennikarz w programie “Wysoki Pressing”.

🗣️ @cwiakala: "Przytrafił nam się najgorszy Robert Lewandowski od czasów Znicza Pruszków"



📺 Wysoki Pressing trwa w CANAL+ SPORT, CANAL+ online i na YouTube pic.twitter.com/oBtL4UQPOP — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 19, 2023

– Jeżeli ktoś oburza się na Michała Probierza, że wymienia nazwiska Miłosza Trojaka czy Aleksa Ławniczaka, to dla mnie to jest krzyk rozpaczy i krzyk desperacji selekcjonera. To jest sygnał dla aktualnych reprezentantów Polski, którzy grają w porządnych klubach: “Panowie, wy się nie nadajecie!” – dodał.

