Czesław Michniewicz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. 51-letni szkoleniowiec otrzymał od prezesa PZPN Cezarego Kuleszy misję poprowadzenia drużyny w barażowych spotkaniach o awans do finałów mistrzostw świata, które w grudniu odbędą się w Katarze.

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił nazwisko następcy Paulo Sousy

Dość niespodziewanie wybór padł na Czesława Michniewicza, choć w gronie kandydatów wymienianych było kilku innych szkoleniowców

Podstawowym zadaniem Michniewicza będzie przygotowanie zespołu do marcowych baraży o awans na katarski mundial

Wybór nowego selekcjonera z wielkimi zakrętami

Cezarego Kuleszę już na początku swojej kadencji w roli prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej stanął przed trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, jakim było znalezienie w krótkim czasie nowego selekcjonera reprezentacji. Wszystko z powodu niespodziewanej rezygnacji Paulo Sousy, który tuż po Świętach Bożego Narodzenia poinformował PZPN o chęci rozwiązania kontraktu, po tym jak otrzymał ofertę poprowadzenia brazylijskiego Flamengo. Obie strony osiągnęły w tej sprawie porozumienie i oficjalnie o rozstaniu poinformowano 29 grudnia.

W międzyczasie ruszyła giełda nazwisk szkoleniowców, którzy mogą zastąpić Portugalczyka. Od początku w roli faworyta stawiano Adama Nawałkę, za którym miała przede wszystkim znajomość zawodników i specyfiki z pracą w reprezentacji. Cezary Kulesza nie spieszył się jednak z decyzją, chcąc dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje, również zagraniczne. Prezes PZPN prowadził rozmowy między innymi z Fabio Cannavaro, Marcelem Kollerem i Andrijem Szewczenko.

W kontekście pracy z reprezentacją, poza Adamem Nawałką, wymienianych było również kilku innych polskich szkoleniowców – Jan Urban, Czesław Michniewicz i Michał Probierz. Przede wiele dni zdecydowanym faworytem pozostawał jednak Nawałka, który już kilkanaście dni temu miał ustalić warunki kontraktu, a nawet rozpocząć przygotowania do objęcia tej posady. Cezary Kulesza ostateczną decyzję podjął w ostatni weekend i zaskoczył wszystkich. Jego wybór padł na Czesława Michniewicza, który przed podpisaniem umowy z PZPN rozwiązać obowiązujący go jeszcze kontrakt z Legią Warszawa.

Oficjalnego potwierdzenia doczekaliśmy się 31 stycznia. Michniewicz związał się z PZPN roczną umową z opcją jej przedłużenia.

🆕💭 „WITAM SERDECZNIE PANA TRENERA!”

Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski. ⤵️

Czesław Michniewicz – kariera trenerska

Czesław Michniewicz trenerską karierę rozpoczął tuż po odwieszeniu butów na kołku. Początkowo prowadził drugą drużyny Amiki Wronki, a w kolejnych latach był trenerem bramkarzy w pierwszym zespole, a także pracować w roli asystenta w Polonii Olimpii Elbląg.

W roli szkoleniowca na najwyższym szczeblu zadebiutował w 2003 roku, kiedy objął drużynę Lecha Poznań. Rok później świętował z tym klubem pierwsze sukcesy – zdobycie Pucharu Polski i Superpucharu Polski. Kolejny duży sukces odniósł już pracując w Zagłębiu Lubin, z którym w sezonie 2006/07 sięgnął po mistrzostwo Polski.

Po opuszczeniu Lubina prowadził kilka innych klubów, ale bez większych sukcesów. W 2017 roku po raz pierwszy spróbował sił w pracy z kadrą narodową, obejmując posadę selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Prowadzona przez niego drużyna po raz pierwszy od kilkunastu lat awansowała do turnieju finałowego Mistrzostw Europy.

We wrześniu 2020 roku sięgnęła po niego Legia Warszawa, z którą zdobył drugi w swojej karierze trenerskiej tytuł mistrza Polski. W październiku 2021 po fatalnych występach zespołu na ligowych boiskach został zwolniony.

Misja baraże

Paulo Sousa postawił reprezentację Polski w trudnej sytuacji. Na opuszczenie stanowiska selekcjonera zdecydował się praktycznie w przeddzień najważniejszych spotkań w 2022 roku. Już w marcu Biało-Czerwoni zagrają bowiem w barażach o awans do finałów mistrzostw świata, które odbędą się w grudniu w Katarze.

Mecz z Rosją rozegrany zostanie 24 marca w Moskwie. Przed tym spotkaniem Czesław Michniewicz będzie miał do dyspozycji zespół przez zaledwie kilka dni, a niewykluczone, że całą drużynę tylko podczas jednej pełnej jednostki treningowej. To niewątpliwie nie ułatwi przygotowań to jednego z najważniejszych spotkań w tym roku, ale atutem nowego selekcjonera jest znajomość drużyny.

W przypadku pokonania Rosji, reprezentacja Polski w decydującym o awansie na mundial spotkaniu zmierzy się ze zwycięzcą pojedynku Szwecja – Czechy.