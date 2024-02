IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Paulo Sousa

Na wtorkowy poranek duet Tetryków zaprosił Tomasza Ćwiąkałę

Dziennikarz CANAL+ Sport i właściciel kanału na platformie YouTube wypowiedział się na wiele interesujących kwestii

Wyjawił kulisy słynnego nagrania, ujawniającego sposób funkcjonowania Paulo Sousy

“Hasło “zaklinacz węży” poniosło się po portugalskich mediach”

Leszek Milewski i Jakub Olkiewicz we wtorek prowadzili kolejny odcinek “Poranka z Goal.pl”. Gościem popularnego duetu był równie popularny Tomasz Ćwiąkała. Dziennikarz CANAL+ Sport i właściciel dobrze prosperującego kanału na YouTube szeroko wypowiedział się, między innymi, na temat swojego nagrania na temat Paulo Sousy. Ćwiąkała jako pierwszy informował o zagrożeniach związanych z zatrudnieniem portugalskiego trenera i w pewnym momencie nagrał wideo skierowane do fanów brazylijskiego Flamengo. To właśnie dla tego klubu selekcjoner opuścił reprezentację Polski w grudniu 2021 roku.

– Nie sądzę, by Paulo Sousa przejął się moim filmikiem. Poza tym, że wszyscy w jego otoczeniu są poobrażani na mnie. To, co mnie wtedy uderzyło, to to, ile dostawałem propozycji wystąpień w różnych live’ach na samych kanałach o Flamengo. Są ich dziesiątki. W którymś programie była gadka na mój temat. Puszczali fragment i komentowali, to co mówiłem. Że nie mam pojęcia, że przemawia przeze mnie rozgoryczenie. A prawda jest taka, że jeśli chodzi o pracę Sousy we Flamengo, potwierdziło się właściwie wszystko. Miałem satysfakcję o tyle, że gdy Sousa był zatrudniany, to powiedziałem, jakie widzę zagrożenia. No i to się sprawdziło. Nie tylko ja, ale i inni dziennikarze próbowali namówić Sousę i jego otoczenie do tego, żeby wypowiedział się na temat pracy w PZPN-ie. Tuż po puszczeniu filmiku Cajuda [Hugo Cajuda, agent Sousy – przyp. PP] napisał: “Tomasz, bardzo dziękuję za twoje zachowanie. Bardzo łatwo jest krytykować, nie wiedząc niczego”. A to był czas, kiedy wszyscy go skrytykowali, plus Paulo Sousa trzy dni wcześniej udzielał wywiadów. Gdyby nie cyrk, który on rozkręca wokół siebie wszędzie, to nie byłoby takiego hejtu. Mówiłem: to jest farmazon. Szukałem tłumaczenia określenia “siwy bajerant”, pytałem ekspertów od języka portugalskiego i powiedzieli mi, że najbardziej podobnym jest “zaklinacz węży” (śmiech). To hasło się przyjęło w portugalskich mediach (…). Ja wiem, że on się nie dogadywał z Kuleszą, ale to nie zmienia faktu, że można było wybrać trochę inny sposób odejścia – powiedział Tomasz Ćwiąkała.

