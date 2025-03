Chciała go FC Barcelona. Teraz talent Chelsea zagra dla Polski

Gabriel Sambou dostał powołanie do reprezentacji Polski do lat 16. Jak czytamy w serwisie TVP Sport, jeszcze niedawno nastolatek z Chelsea znajdował się na radarze FC Barcelony.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Chelsea

Występuje w Chelsea, chciała go FC Barcelona. Teraz Gabriel Sambou zagra dla Polski

Gabriel Sambou wkrótce będzie miał okazję do debiutu w barwach reprezentacji Polski. Nastolatek, który na co dzień występuje w młodzieżowych drużynach Chelsea, otrzymał powołanie do kadry U16 na marcowe mecze towarzyskie z Ukrainą, Czarnogórą i Rumunią. Co ciekawe, jego przyjazd nie był aż tak oczywisty, bo wcześniej młody piłkarz grał dla Anglii i nawet raz odmówił Polakom.

15-latek występuje na pozycji środkowego obrońcy i jest uznawany za ogromny talent. Świadczy o tym między innymi fakt, że jeszcze niedawno znajdował się na radarze FC Barcelony. Więcej o Gabrielu Sambou dowiadujemy się z wywiadu TVP Sport. Przemysław Chlebicki porozmawiał z mamą piłkarza – Iloną Zaranek-Sambou.

Mama Gabriela Sambou to Polka, zaś tata pochodzi z Senegalu. Jak się okazuje, miłość do futbolu odziedziczył właśnie po rodzicach. Ojciec ma na koncie kilka występów w kadrze Senegalu do lat 21, a mama w młodym wieku próbowała swoich sił w kobiecej sekcji Warty Poznań.

Gabriel Sambou mówi po polsku, choć oczywiście zdecydowanie częściej posługuje się angielskim. Mama piłkarza, która dba o jego polszczyznę, wyjawiła, że 15-latek co roku przylatuje do Poznania, a więc w jej rodzinne strony. Ciekawym faktem jest również to, że oprócz kibicowania Chelsea młody piłkarz jest fanem Lecha, a jego ulubionym polskim piłkarzem jest Tymoteusz Puchacz.

– Gabi mówi po polsku. Wiadomo, że czasami brakuje mu słów. Praktykuje najczęściej z moimi rodzicami. Poza tym, w jego grupie wiekowej w Chelsea jest też Polak, Marko Gąsiorowski, który grał w młodzieżowej reprezentacji Polski. Czasami rozmawiają po polsku, żeby nikt inny ich nie zrozumiał! – powiedziała mama Gabriela.