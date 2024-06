Cezary Kulesza: Porażki wyzwoliły sportową złość, ale nie zwątpienie

PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Prezes PZPN podsumował występ Polski na Euro 2024

To koniec mistrzostw Europy 2024 dla reprezentacji Polski. Biało-czerwoni sprawili sporą sensację remisując z Francją (1:1). Tym samym nie zakończyło się na kompletnym blamażu i Polska ugrała skromny jeden punkt. “Grupę śmierci” wygrała Austria, która pokonała z kolei Holandię (3:2).

Pomimo trudnej grupy, wygrane baraże i dobre występy w meczach towarzyskich dawały nadzieję, że drużyna Michała Probierza jest w stanie osiągnąć dobry wynik. Rzeczywistość jednak okazała się inna. Cezary Kulesza skomentował występ Polaków na Euro. – Brak awansu do fazy pucharowej jest trudny do zaakceptowania. Musimy uznać fakt, że na dzisiaj to za mało, żeby wyjść z tak trudnej grupy – zaczął prezes PZPN.

Podkreślił, że selekcjoner przejął reprezentację w trudnym momencie, poprawiając atmosferę w zespole oraz styl gry. Reprezentacja zaczęła grać odważnie i ofensywnie.

Optymizm na przyszłość

– Porażki wyzwoliły sportową złość, ale nie zwątpienie. Dziękuję wszystkim zawodnikom za ich walkę i zaangażowanie, ale również za zachowanie poza boiskiem. Otwartość na kibiców, współpraca z mediami, wspólny powrót do kraju. Taka dojrzała postawa pozwala nam wierzyć, że wyciągniemy odpowiednie wnioski i wrócimy silniejsi. Wiem, że ta reprezentacja dostarczy nam jeszcze wielu powodów do radości – dodał

Na koniec Kulesza zwrócił się bezpośrednio do Kamila Grosickiego, który podjął decyzję o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. – Kamil obserwuję Twoją karierę niemal od samego początku. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś dla polskiej piłki.

Reprezentacja Polski oficjalnie kończy swój udział w Euro 2024. Brak awansu do fazy pucharowej jest trudny do zaakceptowania dla kibiców, piłkarzy, sztabu szkoleniowego i dla mnie osobiście również. Trafiliśmy do bardzo trudnej grupy, ale wygrane baraże i dobre występy w meczach… pic.twitter.com/MGSKdDWlmC — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) June 25, 2024

Sprawdź także: Siedem polskich momentów na Euro 2024