fot. Imago / Eastnews Na zdjęciu: Michał Listkiewicz

Rozstanie Jakuba Kwiatkowskiego z Polskim Związkiem Piłki Noznej wywoło medialnym szum

Stanowisko w sprawie wyraził Michał Listkiewicz

Były prezes PZPN krytycznie ocenił komentarz Jakuba Kwiatkowskiego na X

Listkiewicz o Kwiatkowskim

Jakub Kwiatkowski rozstał się ostatnio z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. W mediach nie brakowało doniesień na ten temat. Tymczasem swoją opinię w sprawie przedstawił Michał Listkiewicz, który nie szczędził krytycznych słów w kierunku byłego już pracownika PZPN.

Słowa Kwiatkowskiego, które nie przypadły do gustu byłemu prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej, dotyczyły pożegnania z Polską Federacją Piłkarską. “Nikt mi niczego nie przedstawił. Po prostu zostałem poinformowany o zakończeniu współpracy. Żadnego wytłumaczenia i powodów” – napisał były rzecznik prasowy PZPN na X.

Na powyższy komentarz zareagował Listkiewicz. “PZPN zwolnił pracownika, nie pierwszy i nie ostatni raz. To dzieje się w każdej firmie. Szum niesamowity, jakby przynajmniej Lewandowski zrezygnował” – napisał Listkiewicz na swoim profilu na Facebooku.

“Kiedyś był kierownik reprezentacji, dziś to team manager, ale natura pracy taka sama, usługowa. To nie kierownik wygrywa, przegrywa, remisuje mecze. W klubie “kiero” odgrywa dużo większą rolę, jest z drużyną każdego dnia, załatwia setki prozaicznych, acz niezbędnych spraw. Nie oceniam Jakuba Kwiatkowskiego ani jego przełożonych, chodzi mi o zachowanie proporcji. Zwolniłem raptem kilku pracowników i do dziś ich z wzajemnością szanuję. Odchodząc, lepiej cicho zamknąć drzwi, zamiast nimi trzaskać, a spadając z drabiny lepiej nie pluć na boki, bo może będzie się wracać…” – uzupełnił były prezes PZPN.