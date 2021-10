Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór zmierzy się w kolejnym spotkaniu w ramach eliminacji do mistrzostw świata z Albanią. Przed tym starciem warto przyjrzeć się statystykom napastników Biało-czerwonych. Ostatnio niezwykłą skutecznością wyróżnia się Adam Buksa.

Reprezentacja Polski we wtorek wieczorem zmierzy się z Albanią

Biało-czerwoni muszą wygrać, aby zrobić kolejny krok w kierunku wywalczenia awansu na mundial w Katarze

Goal.pl przyjrzał się bilansowi polskich napastników

Lewandowski klasą samą w sobie, Buksa podąża dobrym szlakiem

Reprezentacja Polski może wjechać na autostradę do gry w barażach, jeśli odniesie zwycięstwo w Tiranie. Co prawda w trakcie minionego boju na listę strzelców w starciu z San Marino nie wpisał się Robert Lewandowski, ale za to inni atakujący mogą zaliczyć sobotni wieczór do udanych.

Nie licząc kapitana Biało-czerwonych, to do gry w ataku reprezentacji Polski aspiruje aktualnie czterech piłkarzy. Arkadiusz Milik nie znalazł się w kadrze Paulo Sousy na październikowe spotkania w ramach eliminacji do mundialu. Obecni byli natomiast Krzysztof Piątek, Karol Świderski i Adam Buksa.

Trzech z czterech napastników powołanych na spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata zdobyło po bramce w rywalizacji z Sanmaryńczykami. To oznacza, że kapitalnym bilansem może pochwalić się Buksa. Były piłkarz Pogoni Szczecin w drużynie narodowej rozegrał jak na razie cztery mecze, notując w nich pięć trafień.

W 18 spotkaniach w reprezentacji Polski zagrał “Il Pistolero”, mogący pochwalić się bilansem ośmiu trafień. Tymczasem Świderski rozegrał 11 meczów, strzelając cztery gole. Ten ostatni to jednak jeden z tych zawodników, którego obecny selekcjoner Biało-czerwonych darzy ogromnym zaufaniem. Jak dotąd Sousa reprezentację Polski prowadził w 12 bojach, a napastnik PAOK-u wystąpił w 11 spotkaniach.

Zdecydowanie poza zasięgiem wymieniony wyżej piłkarzy jest oczywiście Lewandowski. 33-latek w drużynie narodowej rozegrał juz grubo ponad 100 meczów. Zaliczył w nich jak dotąd 72 trafienia. Snajper Bayernu Monachium nie zdobył jednak bramki w żadnych z dwóch ostatnich dwóch meczów Biało-czerwonych.

Albania – Polska, bilans polskich napastników w reprezentacji Polski

Robert Lewandowski Bayern Monachium 126 meczów / 72 gole Karol Świderski PAOK Saloniki 11 meczów / 4 gole Adam Buksa New England Revolution 4 mecze / 5 goli Krzysztof Piątek Hertha BSC 17 meczów -/ 8 goli Arkadiusz Milik Olympique Marsylia 59 meczów / 15 goli

