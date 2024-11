PA Images / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Probierz chciał się spotkać z Cashem, lecz gracz Aston Villi odmówił

Matty Cash odkąd w listopadzie 2021 roku zadebiutował w reprezentacji Polski, miał pewne miejsce w wyjściowym składzie. Na obrońcę Aston Villi regularnie stawiali Paulo Sousa, Czesław Michniewicz i Fernando Santos. Sytuacja 27-latka uległa jednak zmianie, gdy selekcjonerem Biało-Czerwonych został Michał Probierz. U byłego trenera Cracovii piłkarz wystąpił tylko w jednym meczu.

Choć należy zauważyć, że Matty Cash często w momencie powołań do reprezentacji borykał się z kontuzjami, tak ostatnio mógł liczyć na ponowną grę z orzełkiem na piersi. Mimo że był w pełni zdrowy i miał za sobą trzy mecze w Premier League, to Michał Probierz nie uwzględnił go w kadrze. Z tego względu w mediach rozpoczęły się dyskusje na temat rzekomego konfliktu obu panów.

Nowe światło na zamieszanie wokół Matty’ego Casha i Michała Probierza rzucił w programie “Tylko Sport” na Kanale Sportowym dziennikarz Mateusz Borek. Znany ekspert zdradził, że wie od innych osób, iż raz gracz Aston Villi odmówił spotkania z trenerem.

– Nie wiem, czy to rzeczywiście miało miejsce, nie rozmawiałem z Mattym na ten temat, ale wiem to od innych ludzi. Podobno Michał Probierz raz w ostatniej chwili zdecydował się obejrzeć mecz w Birmingham. Chciał się spotkać z Mattym Cashem, ale ten miał już zaplanowany wieczór. Przeprosił, powiedział, że nie ma czasu. Być może przez to selekcjoner żywi urazę – powiedział Mateusz Borek.

Na najbliższe mecze reprezentacji Polski będzie trzeba poczekać do marca przyszłego roku. Być może wtedy Matty Cash pod warunkiem, że będzie zdrowy, wróci do kadry. Jak na razie Michał Probierz zaznaczał, że obrońca nadal jest w kręgu zainteresowań sztabu.