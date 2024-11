Borek wytypował ewentualnych następców Probierza. Pominął Papszuna

Reprezentacja Polski spadła do dywizji B Ligi Narodów. Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu" na Kanale Sportowym zdradził nazwiska dwóch potencjalnych następców Michała Probierza.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Jan Urban i Maciej Skorża to jedyni potencjalni następcy Michała Probierza

Reprezentacja Polski w listopadzie walczyła o grę w barażach o utrzymanie w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Niestety, ale Biało-Czerwoni najpierw przegrali wysoko z Portugalią (1:5), a następnie doznali bolesnej porażki ze Szkocją (1:2). Bramka zdobyta przez Andy’ego Robertsona w doliczonym czasie gry, spowodowała, że w przyszłej edycji rozgrywek Polska zagra w dywizji B.

Po niespodziewanym spadku z dywizji A w mediach rozpoczęła się dyskusja na temat ewentualnej zmiany na stanowisku selekcjonera. Obecnie najważniejszą posadę trenera w naszym kraju piastuje Michał Probierz. Gdyby jednak Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował się rozstać z obecnym szkoleniowcem, to wśród potencjalnych następców wymienia się dwa nazwiska.

Według dziennikarza Kanału Sportowego, Mateusza Borka jedyni kandydaci do przejęcia pałeczki po Michale Probierzu to Jan Urban i Maciej Skorża. Pierwszy z nich związany jest aktualnie z Górnikiem Zabrze. Z kolei drugi odpowiada za wyniki Urawy Red Diamonds.

– Po tym, co doświadczyło nas w ostatnich latach ze strony zagranicznych selekcjonerów, to zostajemy w polskim kręgu. Dziś na tej liście jest dwóch kandydatów – Jan Urban i Maciej Skorża – powiedział Mateusz Borek w programie “Moc Futbolu”.

Co ciekawe w gronie potencjalnych następców Michała Probierza ceniony ekspert pominął Marka Papszuna. Obecny opiekun Rakowa Częstochowa był jednym z kandydatów do pracy z reprezentacją we wrześniu ubiegłego roku.