Mateusz Borek w "Kanale Sportowym" nie przebierał w słowach, oceniając ostatnie występy reprezentacji Polski. - To jest absurd. To jest kompromitacja - stwierdził ceniony dziennikarz.

Mikołaj Barbanell / Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek i piłkarze reprezentacji Polski

Mateusz Borek punktuje problemy reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski walczy o utrzymanie w Dywizji A w rozgrywkach Ligi Narodów. W ostatnim meczu fazy grupowej wybrańcy Michała Probierza zmierzą się ze Szkocją na PGE Narodowym w Warszawie. Porażka z Portugalią (1:5) brutalnie obnażyła braki w linii defensywnej polskiego zespołu.

Problemy kadrowe selekcjonera potęguje kontuzja Jana Bednarka, który doznał urazu w ostatnim spotkaniu. Z tego powodu w starciu z Wyspiarzami zabraknie doświadczonego stopera Southampton FC. Czy Polacy znajdą sposób na przełamanie kryzysu i zdołają obronić miejsce w elicie?

Wideo: Bolesne dla Michała Probierza, ale prawdziwe

Tymczasem Mateusz Borek w ostrych słowach odniósł się do formy drużyny, która w trzech ostatnich meczach straciła aż 11 bramek. – To nie jest słabo. To nie jest bardzo słabo. To jest absurd. To jest kompromitacja. To jest dramat – stwierdził w “Kanale Sportowym”.

Według dziennikarza, głównym problemem drużyny jest brak organizacji w obronie oraz niedociągnięcia w podstawowych założeniach taktycznych. – Nie ma wypracowanej struktury gry defensywnej całego zespołu – dodał. Początek poniedziałkowego meczu Biało-Czerwonych ze Szkocją o godzinie 20:45.