Boniek znów uderzył w Casha. “Mógłby się nauczyć dwóch, trzech zdań po polsku”

fot. Imago/KRALKOWSKI JERZY/FOTOFARM/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek nie jest przekonany do gry Matty’ego Casha w reprezentacji Polski

Były prezes PZPN uważa, że lepszym wyborem na prawym wahadle jest Przemysław Frankowski

Boniek pochwalił również Patryka Pedę, dla którego były to premierowe występy w seniorskiej kadrze

“Powołanie go to był dobry ruch Probierza”

Wciąż toczy się dyskusja na temat październikowego zgrupowania reprezentacji Polski, w trakcie którego Biało-Czerwoni ponownie stracili punkty z Mołdawią. Zbigniew Boniek w programie na kanale Meczyki.pl stwierdził, że najlepszym kandydatem do gry na prawym wahadle jest w kadrze Przemysław Frankowski. Po raz kolejny uderzył przy tym w Matty’ego Casha, który nie zagrał zbyt dobrze przeciwko Wyspom Owczym. Przekonuje, że defensor Aston Villi nie jest lekiem na problemy reprezentacji.

– Kto jest najlepszym prawym wahadłowym w reprezentacji Polski? Ani nie Matty Casha, ani Paweł Wszołek, tylko Frankowski. Nie mam nic do Matty’ego, ale po dwóch latach bycia Polakiem mógłby nauczyć się, chociaż dwóch czy trzech zdań w języku polskim.

– Wydaje mi się, że na ostatnim zgrupowaniu najmniej podpadł Patryk Peda. Mecz z Wyspami Owczymi – jak na debiutanta – był perfekcyjny w jego wykonaniu. Z Mołdawią na pewno nie brał udziału przy straconym golu, raz dał się ograć, ale to jest normalne. Powołanie go to był dobry ruch Michała Probierza – wyjaśnił Boniek.

