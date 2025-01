Boniek przejechał się po PZPN i Kuleszy. Nie szczędził krytyki

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek nie ma wątpliwości. Decyzja PZPN jest polityczna

Reprezentacja Polski przygotowuje się do eliminacji do mistrzostw świata. Domowe mecze będą rozgrywane na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Oznacza to, że polska kadra wyprowadziła się z PGE Narodowego, gdzie dotąd występowała zdecydowanie najczęściej. Polski Związek Piłki Nożnej podjął odważną i kontrowersyjną decyzję, która była skutkiem braku porozumienia w kwestii stawek za wynajem stadionu w stolicy.

Są zwolennicy tego kroku, jednak zdecydowana większość kibiców uważa go za niewłaściwy. PGE Narodowy był domem reprezentacji Polski, zaś Stadion Śląski ma liczne wady, które trudno będzie przeskoczyć – chociażby lokalizacja Chorzowa, który znajduję w dalszej odległości od miast z północy kraju.

Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości. Jego zdaniem decyzja PZPN oraz Cezarego Kuleszy ma podłoże polityczne, a kwestie finansowe wcale nie odgrywały kluczowej roli. O swojej teorii opowiedział w programie “Prawda Futbolu”.

– Kwestia wyjścia ze stadionu to jest tylko i wyłącznie polityka, na wszystkich szczeblach. Nie da się ukryć, że zarząd PZPN, który przyszedł w 2021 roku, jest PiS-owski. Wszystko, co się działo, to robiono z rządem. Nikt od tego nie uciekał. Niektórzy ludzie, którzy są teraz w PZPN, którzy są odpowiedzialni za komunikację czy media, to są ludzie PiS-u. To są ludzie, którzy wynosili i wynoszą pewne materiały. Teraz zmieniła się opcja, chcieliby zmienić barwy i grać razem z rządzącą partią – wyjaśnił Boniek.