Boniek bez zahamowań. Tak ocenił dwóch reprezentantów

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek ostro o Sliszu i Piotrowskim

Reprezentacja Polski przegrała 1:3 z Austrią i w ten sposób pogrzebała swoje szanse na wyjście z grupy Euro 2024. Biało-czerwoni mieli dobre momenty w meczu, ale nie ustrzegli się wielu błędów, co ostatecznie zdecydowało o bolesnej porażce.

Po spotkaniu w mediach pojawiło się mnóstwo głosów krytyki. Kibice mieli nadzieję, że obiecujące spotkanie z Holandią przełoży się na drugą kolejkę fazy grupowej. Tymczasem drużyna Michała Probierza zagrała poniżej oczekiwań, rozczarowując wielu fanów.

Głos na temat spotkania zabrał również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN oraz legendarny piłkarz reprezentacji Polski bardzo ostro wypowiedział się o dwóch reprezentantach, którzy według niego raczej nie powinni znaleźć się w pierwszym składzie.

– Przy Sliszu obrona nie funkcjonuje dobrze. Slisz robi swoje, bo gra ambitnie, wychodzi, ale jest chaotyczny, traci piłki, nie jest ciągle na tej samej pozycji. O Piotrowskim nie będę nic mówił, bo wydaje mi się, że to był niewypał, że on na tym boisku był – stanowczo stwierdził Boniek, którego cytuje serwis WP SportoweFakty.

– Ja mówiłem przed Euro, że jeżeli my jedziemy grać Sliszem, Piotrowskim, to my nic nie zrobimy, bo to nie są zawodnicy, którzy mogą się szybko dostosować do wyższego poziomu. To nie są też zawodnicy, którym piłka nie przeszkadza w grze, a na pewnym etapie tacy są potrzebni – skomentował były prezes PZPN.

Zobacz: Oceny po meczu Polska – Austria. Jak wypadli na Euro 2024?