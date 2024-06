PressFocus Na zdjęciu: Bogusław Kaczmarek

Bogusław Kaczmarek: Po meczu z Holandią trener Probierz był Bogiem

Reprezentacja Polski we wtorek zmierzy się z Francją w Dortmundzie na pożegnanie z mistrzostwami Europy w Niemczech. Porażki z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) przy jednoczesnym remisie Trójkolorowych z Oranje (0:0), sprawiły, że Polska jako pierwsza drużyna straciła wszelkie szanse na grę w fazie pucharowej.

Cezary Kulesza poinformował przed dzisiejszym starciem z Francją, że po Euro 2024 na stanowisku selekcjonera pozostanie Michał Probierz. Zdaniem Bogusława Kaczmarka to Marek Papszun był zdecydowanie najlepszym kandydatem. – Ten gość bezwzględnie na to zasłużył. Przecież on przeszedł drogą od mazowieckich drużyn z niższych lig do zdominowania polskiej piłki z Rakowem Częstochowa, którego przejął na trzecim poziomie rozgrywek i wszystko świetnie zbudował. Raków nie miał swojego boiska, grał na obcym stadionie, a zdobył wicemistrzostwo i mistrzostwo Polski – podkreślił.

– Po meczu z Holandią trener Probierz był Bogiem, zbawcą i to ubranym w najlepsze garnitury, a teraz, po meczu z Austrią, nawet nie chcę powtarzać słów, jakimi wielu go nazwało. Ja mówię, że ten mecz był źle poprowadzony, że nietrafiony był skład, że złe były decyzje w trakcie gry. Ale naprawdę nie chcę wszystkiego przekreślać, czekam na mecz z Francją i czekam na to, co będzie dalej – w Lidze Narodów i w eliminacjach mistrzostw świata – dodał.

Biało-czerwoni zagrają dziś z zespołem prowadzonym przez Didiera Deschampsa, a pierwszy gwizdek na stadionie Signal Iduna Park rozbrzmi o godzinie 18:00. W wyjściowym składzie mecz rozpocznie Robert Lewandowski, który uporał się z kontuzją uda.