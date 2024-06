Oficjalnie: Jest decyzja Kuleszy! Wiadomo, co dalej z Probierzem

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza i Michał Probierz

Probierz pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski

Michał Probierz we wrześniu 2023 roku awaryjnie zastąpił Fernando Santosa, który został zwolniony po fatalnych wynikach w eliminacjach. Były trener między innymi Cracovii i Jagiellonii Białystok otrzymał zadanie awansu na mistrzostwa Europy, co udało mu się osiągnąć w marcowych barażach. Biało-Czerwoni pokonali Estonię oraz Walię, dzięki czemu wywalczyli udział na turnieju w Niemczech.

Mistrzostwa Europy nie okazały się jednak dla Polaków zbyt udane. Po porażkach z Holandią i Austrią stracili szanse na awans do fazy pucharowej. We wtorek w meczu o honor zmierzą się jeszcze z Francuzami. Niezależnie od rezultatu tego starcia, Probierz pozostanie selekcjonerem reprezentacji Polski na dłużej. Cezary Kulesza zadecydował o kontynuowaniu współpracy z 51-latkiem.

“Podczas porannego spotkania z drużyną i sztabem szkoleniowym, Prezes PZPN Cezary Kulesza przekazał swoje pełne wsparcie, a także ogłosił, że selekcjoner Michał Probierz pozostanie na stanowisku Selekcjonera reprezentacji Polski” – napisano w oficjalnym komunikacie.

Podczas porannego spotkania z drużyną i sztabem szkoleniowym, Prezes PZPN Cezary Kulesza przekazał swoje pełne wsparcie, a także ogłosił, że selekcjoner Michał Probierz pozostanie na stanowisku Selekcjonera reprezentacji Polski. 🇵🇱 pic.twitter.com/eskf14gH9I — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 25, 2024

Reprezentacja Polski nie osiągnęła satysfakcjonującego wyniku na Euro 2024, natomiast atmosfera wokół kadry prowadzonej przez Probierza jest coraz lepsza. Teraz selekcjoner będzie miał czas, aby przygotować drużynę do rywalizacji w Lidze Narodów oraz eliminacjach do mistrzostw świata. Jego kontrakt jest ważny do końca eliminacji do mundialu w 2026 roku. Jeśli Polska zakwalifikuje się na imprezę, również Probierz ją tam poprowadzi.