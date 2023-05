Jakub Błaszczykowski w meczu towarzyskim z Niemcami pożegna się z reprezentacją Polski. Zawodnik Wisły Kraków nie został jednak powołany do kadry przez Fernando Santosa. Selekcjoner wyjaśnił, o co chodzi.

IMAGO / Borys Gogulski / Newspix Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Błaszyczkowski nie otrzymał powołania do kadry

Jednak zawodnik Wisły Kraków zagra w meczu z Niemcami

Fernando Santos wyjaśnił sytuację

Santos uspokoił. Błaszczykowski zagra z Niemcami

Mecz z Niemcami od wielu tygodni jest awizowany jako pożegnalne spotkanie Jakuba Błaszczykowskiego z reprezentacją Polski. Ku zaskoczeniu wielu zawodnik Wisły Kraków nie znalazł się wśród zawodników powołanych do kadry. Jednak Fernando Santos bardzo szybko wyjaśnił całą sytuację.

– Nie mógł być wśród powołanych, bo to lista na oba spotkania. Reprezentacja chce go pożegnać z pewną ceremonią. Jest to tradycja, którą ja szanuję. Będzie obecny podczas spotkania. Jeszcze porozmawiamy, jak będzie to wyglądać. Zazwyczaj numer na koszulce może wskazywać na minuty, które rozegra. Zazwyczaj grał z szesnastką. Chcielibyśmy, żeby zagrał szesnaście minut. Porozmawiamy jeszcze z Kubą o jego odczuciach – przyznał Santos.

Selekcjoner dodał również, że na razie nie jest w stanie powiedzieć, czy Błaszczykowski będzie trenował przed tym spotkaniem z resztą kadry, czy pojawi się tylko w starciu z Niemcami. Santos podkreślał, że priorytetowo traktuje przygotowanie drużyny do meczu z Mołdawią.

Mecz Polska – Niemcy odbędzie się 16 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie.

