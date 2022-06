Bednarek porównał Holendrów do Belgów. “Starają się cały czas stwarzać presję na przeciwniku”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Reprezentacja Polski w sobotni wieczór rozegra mecz trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Narodów UEFA. Rywalem Biało-czerwonych będzie Holandia. Kilka słów na temat Oranje w trakcie piątkowej konferencji prasowej wypowiedział Jan Bednarek.

Reprezentacja Polski zmierzy się na De Kuip z Holandią w sobotni wieczór

Jan Bednarek podzielił się opinią na temat Oranje na konferencji prasowej

Środkowy defensor przekonywał, że zespół nie może czuć się zbyt komfortowo w rywalizacji z ekipą Louisa Van Gaala

Celem utrzymanie w Dywizji A w Lidze Narodów UEFA

Reprezentacja Polski po dwóch meczach trwającej edycji Ligi Narodów UEFA ma na swoim koncie trzy punkty. Biało-czerwoni pokonali Walię (2:1). Tymczasem zimny prysznic spadł na głowy podopiecznych Czesława Michniewicza w starciu z Belgią (1:6). Obrońca polskiej drużyny wrócił jeszcze pamięcią do potyczki z Czerwonymi Diabłami.

– Meczu z Belgią drugi raz nie zagramy, nie naprawimy tego, co było złe. Musimy skupić się na jutrzejszym spotkaniu. Musimy udowodnić, że jesteśmy silni jako drużyna – mówił Bednarek przed starciem z ekipą Roberto Martineza.

Oranje bez wątpienia prezentują podobny, o ile nie wyższy poziom niż Belgowie. Jaka jest recepta Bednarka na osiągnięcie korzystnego wyniku z Czerwonymi Diabłami?

– Holandia jako drużyna ma podobny styl gry do Belgów. Starają się cały czas stwarzać presję na przeciwniku. Nie możemy jutro pozwolić sobie na utratę koncentracji. Jeżeli poczujemy się zbyt komfortowo, to będzie to sygnał do alarmu – przekonywał obrońca Southampton.

Bednarek jak na razie rozegrał 40 meczów w drużynie narodowej. Zadebiutował w niej w 2017 roku. Ma na swoim koncie jednego gola w reprezentacyjnej koszulce.

