Holandia – Polska: typy, kursy, zapowiedź (11.06.2022)

Holandia – Polska: typy i kursy na mecz Ligi Narodów. Po klęsce w meczu z Belgią reprezentacja Polski będzie starała się odzyskać zaufanie kibiców. Nie będzie o to łatwo, bowiem rywalem Biało-czerwonych będzie prowadząca w tabeli grupy 4 dywizji A reprezentacja Holandii.

Holandia – Polska, typy i przewidywania

Po dotkliwej porażce z Belgią trudno spodziewać się po reprezentacji Polski nagłej metamorfozy. Do sobotniego meczu w roli zdecydowanego faworyta przystąpi Holandia, która prawdopodobnie zagra w mocnym zestawieniu i jej jedynym celem będzie zainkasowanie kompletu punktów i umocnienie się na prowadzeniu w grupowej tabeli. Aktualnie nic nie przemawia za tym, aby reprezentacja Polski była w stanie w Rotterdamie sprawić jakąkolwiek niespodziankę. Nasz typ: wygrana Holandii

Holandia – Polska, ostatnie wyniki

Obie drużyny do sobotniego spotkania przystępować będą w zupełnie odmiennych nastrojach. Reprezentacja Holandii po dwóch dotychczas rozegranych meczach ma na koncie komplet sześciu punktów. W pierwszym meczu rozłożyła na łopatki Belgię, rozbijając ją w Brukseli 4:1, natomiast w drugim pokonała 2:1 na wyjeździe Węgry. Forma drużyny prowadzonej przez Louisa van Gaala sprawia, że do sobotniego meczu z Polską przystąpi w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa.

Reprezentacja Polski rywalizację w Lidze Narodów rozpoczęła zgodnie z planem, czyli od pokonania 2:1 Walii przed własnymi kibicami. Trzeba jednak zaznaczyć, że zwycięstwo w tym meczu podopiecznym Czesława Michniewicza nie przyszło łatwo. O drugim meczu z Belgią Biało-czerwoni chcą natomiast jak najszybciej zapomnieć. W Brukseli zostali rozbici aż 1:6. Było to jeden z najgorszych występów reprezentacji Polski w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

W sobotę drużyna Czesława Michniewicza będzie chciała zmazać plamę, ale biorąc pod uwagę formę prezentowaną przez obie drużyny, o zainkasowanie punktu w Rotterdamie będzie bardzo trudno.

Holandia – Polska, historia

Reprezentacji Polski w meczach z Holandią nie wiodło się najlepiej. Z 17 do tej pory rozegranych spotkań Biało-czerwoni wygrali tylko trzy. Holendrzy na swoim koncie mają osiem wygranych, a pozostałe sześć meczów zakończyło się remisem.

Polska ostatnie zwycięstwo odniosła w 1979 roku, kiedy na Stadionie Śląskim w Chorzowie wygrała 2:0. Od tamtej pory obie drużyny mierzyły się ze sobą 10 razy. Sześć razy wygrała Holandia, a cztery mecze zakończyły się wynikami remisowymi. Co więcej Holandia wygrała pięć ostatnich meczów z Polską.

Ostatni raz obie drużyny rywalizowały ze sobą w 2020 roku, również w ramach Ligi Narodów. Pierwszy mecz w Amsterdamie zakończył się wygraną Holandii 1:0, natomiast drugi w Chorzowie zwycięstwem gości 2:1.

Holandia – Polska, kursy bukmacherskie

Kurs oferowane na ten mecz przez bukmacherów jasno wskazują faworyta. Jest nią oczywiście reprezentacja Holandii, za którą przemawia nie tylko atut własnego boiska, ale również prezentowana forma. Kursy na wygraną Biało-czerwonych potrafią przekraczać nawet 9.00. Przy okazji tego meczu warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka do 100 zł, który otrzymacie rejestrując konto i wykorzystując STS kod promocyjny GOAL.

Holandia – Polska, przewidywane składy

Wyjściowy skład reprezentacji Polski na sobotnie spotkanie z Rotterdamie jest ogromną zagadką. Na pewno można spodziewać się dużych roszad w jedenastce w porównaniu do ostatnich dwóch spotkań. Pewne jest również to, że od pierwszej minuty na murawie nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Czesław Michniewicz zapowiedział również skorzystanie z usług młodych zawodników, a jednym z nich może być Jakub Kiwior.

W holenderskiej drużynie na pewno zabraknie Virgila van Dijka, który już wcześniej opuścił zgrupowanie. Pod dużym znakiem zapytania stoi również występ Matthijsa de Ligta, w związku z czym parę środkowych obrońców mogą stworzyć Nathan Ake i Stefan de Vrij.

Holandia: Cillessen – Dumfries, De Vrij, Ake, Blind – De Jong, Koopmeiners, Klaassen – Berghuis, Depay, Bergwijn

Polska: Skorupski – Cash, Bednarek, Kiwior, Gumny – Frankowski, Klich, Zieliński, Linetty, Zalewski – Piątek

Holandia – Polska, transmisja meczu

Transmisję z meczu Holandia – Polska “na żywo” będziemy mogli śledzić na kilku kanałach. Mecz, który rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:45, będzie transmitowany na kanałach Polsat Sport Premium 1, TVP1 i TVP Sport.

